Владимир Этуш будет выписан из НИИ им. Склифосовского 7 июля

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Народный артист СССР, 95-летний Владимир Этуш, госпитализированный в понедельник в НИИ скорой помощи имени Склифосовского после падения на лестнице, будет выписан в пятницу, 7 июля. Об этом рассказал ТАСС директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

"Владимира Абрамовича готовят к выписке в эту пятницу, а в воскресенье, 9 июля вместе с супругой Еленой актер отправится на отдых за границу", - сообщил Крок. Новый сезон в Вахтанговском театре открывается 6 сентября. "Мы надеемся, что Владимир Этуш к этому времени уже приступит к работе", - добавил директор театра.

Этуш попал в больницу 26 июня. "Он пошел в поликлинику, поднимаясь по лестнице, упал, к сожалению, супруга не смогла его удержать", - сказал ранее ТАСС Крок. После проведенного обследования доктора обнаружили у Этуша ушиб спины.

Владимир Этуш до сих пор выходит на сцену в нескольких спектаклях. Он снялся более чем в 40 картинах, самыми известными ролями стали товарищ Саахов в "Кавказкой пленнице" (1966), Шпак в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев" (1971).