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Умер французский композитор Пьер Анри

Культура
6 июля, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Анри считается одним из пионеров направления конкретной музыки и является основателем первой во Франции частной студии электронной музыки

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Пьер Анри

Пьер Анри

© EPA/CAROLINE SEIDEL

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Французский композитор Пьер Анри, один из пионеров и ярких представителей направления конкретной музыки, скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает в четверг Agence France-Presse.

"Он умер этой ночью. Он собирался отпраздновать свое 90-летие 9 декабря", - заявили агентству его ассистент и близкие родственники.

Пьер Анри родился 9 декабря 1927 года в Париже. С 1949 года с другим французским композитором Пьером Шеффером занимался конкретной музыкой в экспериментальной студии Французского радио и ТВ. Первый и самый известный плод их совместной деятельности - "Симфония для одного человека". В 1960 году основал первую в стране частную студию электронной музыки, в 1982 - еще одну.

Конкретная музыка - направление авангардной музыки XX века, характеризующееся записью шумов и звуков, в основном, природного происхождения, на магнитофон или другое устройство, которые впоследствии подвергаются на этом устройстве микшированию и разного рода редактированию.

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