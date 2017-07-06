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ЮНЕСКО поддержала проект создания Международного центра эпоса евразийских народов

Культура
6 июля, 15:27 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Инициативу создания такого центра выдвинул глава Якутии

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Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЯКУТСК, 6 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. ЮНЕСКО поддержала проект создания в Якутске Международного центра эпоса евразийских народов.

Об этом во время открытия II Международного форума "Эпосы народов мира на земле Олонхо" в местности Орто Дойду сказала генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

"Якутии надо выходить на международный уровень и создать Центр эпоса евразийских народов. Инициативу республики мы поддерживаем, и вы, создав этот центр, станете пионерами в евроазиатском пространстве и будете способствовать сохранению эпосов других народов", - сказала Бокова.

С инициативой создания данного центра к Боковой обратился глава республики Егор Борисов. "Народ, не имея своей письменности, сохранил свой язык благодаря эпосу Олонхо. Поэтому создание Международного центра эпоса евразийских народов будет способствовать дальнейшей интеграции эпоса в другие мировые культуры", - сказал он.

Как сказал ТАСС государственный советник республики Андрей Борисов, проект создания данного центра поддержан МИД РФ и администрацией президента и правительства РФ. "Также в Госдуму внесен законопроект о сохранении и развитии эпического наследия народов России. Создание Центра эпоса в Якутске носит масштабный международный характер, в республике уже заложен фундамент для создания Центра", - сказал он.

По словам Борисова, в Центре будут располагаться как шедевры нематериального наследия ЮНЕСКО, такие как Театр Олонхо, Национальный театр танца, Театр КМНС, Музей музыки и фольклора, Музей хомуса, так и кинозалы IMAX -Евразия. "Архитектура центра будет купольно-храмовая, внутри будут располагаться театрально-киноконцертные залы-трансформеры, конгресс-холл, площадки для конференций, выставок и форумов", - пояснил он.

Согласно проекту, Центр будет создаваться в три этапа. Как сказали ТАСС разработчики проекта, строительство планируется завершить к 2020 году. Общая стоимость оценивается в пределах 6 млрд рублей, часть из которых уже заложена в бюджете республики по линии госпрограммы по развитию культуры.

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