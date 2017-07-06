Чтения, выставки и спектакли: как Белоруссия отмечает юбилей Марка Шагала

130-летие со дня рождения Марка Шагала, самого известного в мире уроженца Витебска, отмечают в Белоруссии. О юбилейных торжествах, кульминацией которых станет праздник на Покровской улице "В гостях у Марка и Беллы", ТАСС рассказала директор витебского музея Марка Шагала Ирина Воронова.

"Главные мероприятия пройдут 7 июля, хотя Марк Шагал родился 6 июля. Сам мастер считал число 7 магическим, поэтому вся семья отмечала день рождения художника именно 7-го", — заметила Воронова.

Несколько витебских домов живописец увековечил на своих холстах. В их числе и дом на Покровской улице, который в начале 1900-х годов построил отец художника и в котором Марк провел свои юношеские годы. 6 июля 1997 года к 110-летию Шагала в нем был открыт дом-музей.

В доме Шагала ждут гостей

По сложившейся традиции в уютном мощеном дворике дома-музея почитатели творчества художника, жители города, туристы соберутся на театрализованное представление вечером в пятницу. В саду родительского дома Шагала, в котором растут яблони, груши и сливы, разбиты клумбы, свой талант публике продемонстрируют музыканты, поэты акробаты, красочные представления которых любил художник.

"После возложения цветов к памятнику Шагалу торжества переместятся во дворик дома-музея на Покровской. Там будут музыканты, художники, танцоры, акробаты. Актеры, исполняющие роли Марка и его жены и музы Беллы, проедут в бричке к музею, во дворе которого будет создана особая атмосфера общего веселья", — раскрывает часть сценария торжеств Ирина Воронова.

На празднике будет звучать клезмерская (уличная еврейская) музыка в исполнении ансамбля "Шалом" из Лиды (Гродненская область), впервые будет представлен спектакль "Шагал. Исход" белорусского театра "Лялька" по мотивам автобиографической книги "Моя жизнь".

Давно уже, мой любимый город, я тебя не видел…

"Мероприятий запланировано много, но изюминкой этого юбилейного года стал проект "Город-Арт", в рамках которого заборы и фасады на Покровской расписали строками из стихотворений и цитатами художника. Он стартовал со второй половины июня и будет продолжаться до середины июля", — отметила директор музея.

Она напомнила, что Шагал был не только художником, но и поэтом. В честь юбилея одну из стен на Покровской украсило послание Шагала "К моему городу Витебску", которое он написал в 1944 году. Оно было опубликовано в Нью-Йорке в газете "Эйникайт" ("Единство"), став своеобразным признанием мастера в любви родному городу.

"Давно уже, мой любимый город, я тебя не видел, не слышал, не разговаривал с твоими облаками и не опирался на твои заборы. Как грустный странник, я только нес все годы твое дыхание на моих картинах… ", — процитировала Ирина Сергеевна послание Шагала в переводе Льва Беринского. А рядом, на другом бетонном заборе — строки из стихотворения "Отечество мое — в моей душе", которое перевел с идиша Андрей Вознесенский.

"Этот необычный проект очень привлекает не только для горожан, но и туристов, которые приезжают на Покровскую улицу, — отметила Воронова. — Мы планируем, что тексты Шагала появятся и на других улицах и не только на русском языке, но и на французском, идише — тех языках, на которых они издавались при жизни автора".

Праздновать начали в январе

Юбилейный год Шагала в Витебске начался январской выставкой, посвященной немецкому граверу Герману Штруку, у которого в 1922 году молодой художник брал уроки по технике графики и литографии, обучался искусству гравюры.

Затем состоялись презентация четвертого выпуска Шагаловского сборника и выставка, посвященная главному раввину Москвы и Советского Союза Шмер-Лейбу Медалье, который отдал более двадцати лет служения Витебску.

"Это еще одно открытие. Медалье был главным духовным раввином Витебска с 1904 по 1925 годы. Он жил недалеко от Шагала и, судя по всему, вел свадьбу Марка и Беллы", — рассказывает директор музея.

Все лето будет работать в витебском Арт-центре имени Шагала большая выставка "130 лет — 130 шедевров. Ретроспектива творчества Марка Шагала из собрания Витебского музея". В экспозиции — лучшие 130 работ начиная с самых ранних, датированных 1922 годом и заканчивая самой последней работой в жизни художника — литографией 1985 года "К иному миру", которую мастер выполнил накануне смерти.

В июне на Покровской была развернута выставка "Как давно, мой город любимый, я не видел тебя…". На ней экспонировались фотографии шагаловских мест, сделанные в начале века, о которых художник вспоминает в своей автобиаграфической книге "Моя жизнь", а также ракурсы современного города. "Получился своеобразный путеводитель по шагаловским местам современного Витебска", — отметила Ирина Воронова.

10-11 июня в Витебске прошли 26-е Шагаловские чтения, в которых принимали участие не только белорусские исследователи творчества всемирно известного художника, но и специалисты из России и США.

На чтениях было заслушано 12 докладов, подготовленных сотрудниками ведущих музеев, в том числе Третьяковской галереи и Музея Марка Шагала, искусствоведами, архивистами. В юбилейный год они были посвящены исследованию биографии и творческого наследия Шагала, жизни и творчеству его современников.

Столица не осталась в стороне

Минск также отмечает юбилейную дату масштабным выставочным проектом современного искусства "Возвращение образа. К 130-летию Марка Шагала", развернутым на трех столичных площадках.

До сентября будет работать в Национально художественном музее выставка "Марк Шагал: Цвет Любви". "Мы отправили в Минск 25 фондовых работ по теме "Марк Шагал. Видения Парижа", которая так же с 6 июля они будут экспонироваться в Национальном художественном музее", — рассказал Воронова.

В Витебске прошли детство и юность Марка Шагала, здесь он учился живописи, делал первые шаги в искусстве. В 1918 году Шагал был назначен комиссаром по делам искусств Витебского губисполкома, по его инициативе тогда же создано художественное училище, в котором преподавали Фальк, Малевич, Добужинский.

В 1922 году художник эмигрировал сначала в Берлин, а затем в Париж. В 1937-м получил французское гражданство, а в 1977-м был награжден президентом Франции орденом Почетного легиона. Умер во Франции. Работы Марка Шагала украшают ведущие музеи мира, в том числе Третьяковскую галерею и Лувр.

Мемориальный дом-музей Шагала расположен в одноэтажном здании, которое отец мастера построил в начале XX века. Во его дворе установлен памятник художнику. Скульптура называется "Витебская мелодия на французской скрипке".

С начала создания музей установил тесные контакты с наследниками Марка Шагала — внучками Мерет Мейер-Грабер (Берн, Швейцария) и Беллой Мейер (Нью-Йорк, США), которые передали ему в дар коллекцию графических работ своего знаменитого деда, а также организовывали в Витебске и Минске выставки работ мастера из собрания семьи.

Лариса Ключникова