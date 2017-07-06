Чтения, выставки и спектакли: как Белоруссия отмечает юбилей Марка Шагала

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130-летие со дня рождения Марка Шагала, самого известного в мире уроженца Витебска, отмечают в Белоруссии. О юбилейных торжествах, кульминацией которых станет праздник на Покровской улице "В гостях у Марка и Беллы", ТАСС рассказала директор витебского музея Марка Шагала Ирина Воронова.
"Главные мероприятия пройдут 7 июля, хотя Марк Шагал родился 6 июля. Сам мастер считал число 7 магическим, поэтому вся семья отмечала день рождения художника именно 7-го", — заметила Воронова.
Несколько витебских домов живописец увековечил на своих холстах. В их числе и дом на Покровской улице, который в начале 1900-х годов построил отец художника и в котором Марк провел свои юношеские годы. 6 июля 1997 года к 110-летию Шагала в нем был открыт дом-музей.
По сложившейся традиции в уютном мощеном дворике дома-музея почитатели творчества художника, жители города, туристы соберутся на театрализованное представление вечером в пятницу. В саду родительского дома Шагала, в котором растут яблони, груши и сливы, разбиты клумбы, свой талант публике продемонстрируют музыканты, поэты акробаты, красочные представления которых любил художник.
"После возложения цветов к памятнику Шагалу торжества переместятся во дворик дома-музея на Покровской. Там будут музыканты, художники, танцоры, акробаты. Актеры, исполняющие роли Марка и его жены и музы Беллы, проедут в бричке к музею, во дворе которого будет создана особая атмосфера общего веселья", — раскрывает часть сценария торжеств Ирина Воронова.
На празднике будет звучать клезмерская (уличная еврейская) музыка в исполнении ансамбля "Шалом" из Лиды (Гродненская область), впервые будет представлен спектакль "Шагал. Исход" белорусского театра "Лялька" по мотивам автобиографической книги "Моя жизнь".
"Мероприятий запланировано много, но изюминкой этого юбилейного года стал проект "Город-Арт", в рамках которого заборы и фасады на Покровской расписали строками из стихотворений и цитатами художника. Он стартовал со второй половины июня и будет продолжаться до середины июля", — отметила директор музея.
Она напомнила, что Шагал был не только художником, но и поэтом. В честь юбилея одну из стен на Покровской украсило послание Шагала "К моему городу Витебску", которое он написал в 1944 году. Оно было опубликовано в Нью-Йорке в газете "Эйникайт" ("Единство"), став своеобразным признанием мастера в любви родному городу.
"Давно уже, мой любимый город, я тебя не видел, не слышал, не разговаривал с твоими облаками и не опирался на твои заборы. Как грустный странник, я только нес все годы твое дыхание на моих картинах… ", — процитировала Ирина Сергеевна послание Шагала в переводе Льва Беринского. А рядом, на другом бетонном заборе — строки из стихотворения "Отечество мое — в моей душе", которое перевел с идиша Андрей Вознесенский.
"Этот необычный проект очень привлекает не только для горожан, но и туристов, которые приезжают на Покровскую улицу, — отметила Воронова. — Мы планируем, что тексты Шагала появятся и на других улицах и не только на русском языке, но и на французском, идише — тех языках, на которых они издавались при жизни автора".
Юбилейный год Шагала в Витебске начался январской выставкой, посвященной немецкому граверу Герману Штруку, у которого в 1922 году молодой художник брал уроки по технике графики и литографии, обучался искусству гравюры.
Затем состоялись презентация четвертого выпуска Шагаловского сборника и выставка, посвященная главному раввину Москвы и Советского Союза Шмер-Лейбу Медалье, который отдал более двадцати лет служения Витебску.
"Это еще одно открытие. Медалье был главным духовным раввином Витебска с 1904 по 1925 годы. Он жил недалеко от Шагала и, судя по всему, вел свадьбу Марка и Беллы", — рассказывает директор музея.
Все лето будет работать в витебском Арт-центре имени Шагала большая выставка "130 лет — 130 шедевров. Ретроспектива творчества Марка Шагала из собрания Витебского музея". В экспозиции — лучшие 130 работ начиная с самых ранних, датированных 1922 годом и заканчивая самой последней работой в жизни художника — литографией 1985 года "К иному миру", которую мастер выполнил накануне смерти.
В июне на Покровской была развернута выставка "Как давно, мой город любимый, я не видел тебя…". На ней экспонировались фотографии шагаловских мест, сделанные в начале века, о которых художник вспоминает в своей автобиаграфической книге "Моя жизнь", а также ракурсы современного города. "Получился своеобразный путеводитель по шагаловским местам современного Витебска", — отметила Ирина Воронова.
10-11 июня в Витебске прошли 26-е Шагаловские чтения, в которых принимали участие не только белорусские исследователи творчества всемирно известного художника, но и специалисты из России и США.
На чтениях было заслушано 12 докладов, подготовленных сотрудниками ведущих музеев, в том числе Третьяковской галереи и Музея Марка Шагала, искусствоведами, архивистами. В юбилейный год они были посвящены исследованию биографии и творческого наследия Шагала, жизни и творчеству его современников.
Минск также отмечает юбилейную дату масштабным выставочным проектом современного искусства "Возвращение образа. К 130-летию Марка Шагала", развернутым на трех столичных площадках.
До сентября будет работать в Национально художественном музее выставка "Марк Шагал: Цвет Любви". "Мы отправили в Минск 25 фондовых работ по теме "Марк Шагал. Видения Парижа", которая так же с 6 июля они будут экспонироваться в Национальном художественном музее", — рассказал Воронова.
В Витебске прошли детство и юность Марка Шагала, здесь он учился живописи, делал первые шаги в искусстве. В 1918 году Шагал был назначен комиссаром по делам искусств Витебского губисполкома, по его инициативе тогда же создано художественное училище, в котором преподавали Фальк, Малевич, Добужинский.
В 1922 году художник эмигрировал сначала в Берлин, а затем в Париж. В 1937-м получил французское гражданство, а в 1977-м был награжден президентом Франции орденом Почетного легиона. Умер во Франции. Работы Марка Шагала украшают ведущие музеи мира, в том числе Третьяковскую галерею и Лувр.
Мемориальный дом-музей Шагала расположен в одноэтажном здании, которое отец мастера построил в начале XX века. Во его дворе установлен памятник художнику. Скульптура называется "Витебская мелодия на французской скрипке".
С начала создания музей установил тесные контакты с наследниками Марка Шагала — внучками Мерет Мейер-Грабер (Берн, Швейцария) и Беллой Мейер (Нью-Йорк, США), которые передали ему в дар коллекцию графических работ своего знаменитого деда, а также организовывали в Витебске и Минске выставки работ мастера из собрания семьи.
Лариса Ключникова