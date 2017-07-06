Шоу Vivaldianno впервые покажут в России в сентябре

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Концертное 3D-шоу "Vivaldianno. Город зеркал", объединяющее классику и современное искусство, впервые представят в Москве 28 сентября в Crocus City Hall ("Крокус Сити Холл"). Об этом сообщил ТАСС автор и продюсер шоу, чешский композитор и пианист Михал Дворак.

"Наша концепция музыки в Vivaldianno воспринимается с большим энтузиазмом, возможно, благодаря тому, что мы сохранили оригинальные партитуры композитора и соединили их с современными музыкальными инструментами, передовыми звуковыми технологиями так, как сделал бы это сам Вивальди, если бы имел такую возможность. В то же время мы постарались сделать классику понятнее для молодых слушателей через использование танца и 3D-проекций", - отметил Дворак. Программа уже два года с успехом гастролирует по Европе.

В основу шоу легли произведения и история жизни гения эпохи барокко Антонио Вивальди. "Я считаю Вивальди одним из самых позитивных композиторов всех времен, а его жизненный путь - одним из самых интересных", - признался автор проекта.

По его словам, Vivaldianno стало результатом 11 лет творческого труда, "развития 3D-технологий, поиска идеального сочетания, новых звуков, комбинаций, а также отработки новых музыкальных партий и работы с оригинальными музыкальными формами".

В постановке задействованы чешский скрипач Роман Паточка и виолончелистки Терези Ковалова и Мартина Бачова. Автором 3D-проекций и анимации стал японский художник Косуке Сигомото.