В Карловых Варах прошла премьера фильма российского режиссера Александра Ханта

КАРЛОВЫ ВАРЫ /Чехия/, 6 июля. /ТАСС/. Международная премьера художественного фильма российского режиссера Александра Ханта "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", прошедшая в четверг на фестивале в Карловых Варах, собрала полный кинозал. Картина представлена в конкурсной секции "К Востоку от Запада".

Успех премьеры фильма

"Мы не ожидали столь высокого интереса к картине, что нашей творческой группе вселяет надежды на успех в конкурсе", - заявил корреспонденту ТАСС Александр Хант. В Карловых Варах он будет находиться до завершения кинофестиваля в предстоящую субботу, когда будут объявлены его победители. "Карловарский фестиваль, кроме международной премьеры фильма, стал для меня местом встреч с коллегами по кинематографическому цеху из многих стран. Здесь же я раздумываю над творческими планами", - сказал режиссер.

В конце августа фильм "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" будет представлен на российском фестивале "Окно в Европу" в Выборге, сообщил корреспонденту ТАСС продюсер картины Федор Попов. На карловарский смотр он привез ленту вместе с режиссером.

"Александр Хант - один из наиболее молодых и талантливых российских режиссеров. "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" - его значительный успех. Ему еще предстоит снять фильмы, которые обязательно войдут в классику отечественного кинематографа", - прогнозирует продюсер.

Федор Попов, являющийся также генеральным директором студии "ВГИК-Дебют" при институте кинематографии, открыл талант Александра Ханта и помог обеспечить съемки его фильмов.

"Сейчас крайне сложно изыскивать средства на новые картины даже в том случае, если все вокруг уверены в успехе. Так было, например, и с представленным в Карловых Варах фильмом. На его съемки было выделено 25 млн рублей и еще 5 млн рублей нам пришлось добавить из собственных средств. Мы убеждены, что лента обеспечит хорошие кассовые сборы", - отметил Федор Попов.

"Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" снят в жанре криминальной драмы и рассказывает о 27-летнем Витьке Чесноке - парне с детдомовским прошлым, который мечтает сбежать от "мешающих" ему жить жены и сына. Главный герой встречает своего отца-калеку, в прошлом - уголовника. Он решает отвезти его в дом инвалидов, не подозревая, какие приключения и опасности ждут их по дороге. В России фильм выйдет на экраны кинотеатров через два месяца.

История карловарского киносмотра

Кинофестиваль в Карловых Варах - один из старейших в Европе. Он ровесник Каннского смотра. Оба ведут свою историю с 1946 года.

В Чехии сначала киномарафон проводился каждый год за исключением 1953 и 1958 годов. В 1960 году фестиваль был переведен в самую престижную международную категорию "А". Тогда же было принято решение чередовать Карловарский и Московский кинофестивали.

До 1994 года по четным годам мировое кино принимали в Карловых Варах, по нечетным - в Москве. С 1995 года оба фестиваля проводятся ежегодно.