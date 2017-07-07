В Японии открывается фестиваль российской культуры в рамках "Русских сезонов"

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Двенадцатый по счету Фестиваль российской культуры открывается в пятницу в Японии, торжественная церемония по этому случаю пройдет в токийском отеле "Империал". В ней примут участие первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заместитель председателя правящей Либерально-демократической партии Японии Масахико Комура.

Творческая часть вечера представлена концертом с участием российских артистов - солистки Государственного академического Большого театра России Елены Околышевой, солиста московского театра "Новая Опера" Андрея Бреуса.

В этот раз Фестиваль российской культуры в Японии проходит в рамках масштабного проекта Министерства культуры РФ "Русские сезоны", открывшегося месяц назад балетом "Жизель" Большого театра.

Двусторонние встречи

В ходе рабочего визита в Токио Шувалов проведет встречи с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, ответственным за развитие экономических отношений с РФ, главой МИД Фумио Кисидой. Как ожидается, основной темой переговоров станет подготовка к встрече японского премьер-министра Синдзо Абэ с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20 в Германии. Также стороны должны обсудить вопросы экономического сотрудничества и перспективы осуществления хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов в свете первого визита на эти территории японской делегации чиновников и бизнесменов

Кроме того, Шувалов встретится с Комурой, который является сопредседателем оргкомитета Фестиваля российской культуры в Японии. Они проведут обмен мнениями о мероприятиях в рамках Года культурных обменов между Россией и Японией, запланированного на следующий год, а также утвердят логотип и девиз этого мероприятия.

Культурная программа

Фестиваль российской культуры проводится в Японии ежегодно с 2006 года. За это время проходящие в рамках него выступления артистов из России и другие мероприятия посетили почти 14 млн зрителей. По оценке японского МИД, фестиваль стал традиционным мероприятием, знакомящим японцев с балетом, музыкой, театром, цирком, другими проявлениями выдающейся российской культуры.

Однако в этом году он стал частью возродившихся "Русских сезонов", которые в свою очередь играют роль пролога перекрестного года России и Японии. Программа проекта включает свыше 200 мероприятий - они будут проходить на протяжении года в 42 городах Японии. Предполагается, что зрителями мероприятий, проходящих в рамках "Русских сезонов", станут свыше 3 млн человек, что превышает ежегодную аудиторию Фестиваля российской культуры.

"Русские сезоны" представят в Японии более 20 именитых российских учреждений культуры, среди которых Большой театр, Мариинский, Эрмитаж, Малый драматический театр, Приморская сцена Мариинского театра, Симфонический оркестр Московской филармонии, Московский цирк Никулина, Театр драмы имени А. С. Пушкина, Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Симфоническая капелла России, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), ВМОМК имени М. И. Глинки, Государственный Казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье".