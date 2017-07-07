В Тверской области открывается рок-фестиваль "Нашествие"

ТВЕРЬ, 7 июля. /ТАСС/. Крупнейший в России рок-фестиваль "Нашествие" стартует в пятницу в поселке Большое Завидово Тверской области.

"Сегодня в 18:00 мск состоится официальное открытие фестиваля "Нашествие". Откроет мероприятие в этом году детский хор Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, который выйдет на сцену вместе с известным российским рок-музыкантом Вячеславом Бутусовым", - сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

По словам организаторов, заезд гостей, а также первые выступления рок-групп начались в четверг. Для зрителей, прибывших заранее, был организован небольшой концерт, а также показ фильмов "Брат" и "Брат-2" режиссера Алексея Балабанова.

"Во избежание заторов на дорогах в этом году гости мероприятия могут доехать из Москвы до площадки фестиваля на электричках бесплатно. Для этого они должны предъявить контролеру билет на "Нашествие" и тогда им можно будет не оплачивать проезд", - отметили организаторы.

Как сообщалось ранее, планируется, что в этом году фестиваль посетят 220 тыс. человек, что на 15 тыс. человек больше, чем в 2016 году. Также в этом году посетителей фестиваля ждет традиционная выставка техники и вооружения Министерства обороны РФ, где впервые будет представлен робот-пожарный, и выступления около 100 различных рок-групп, а во время фестиваля для зрителей выступит пилотажная группа "Русские витязи" на новых многофункциональных истребителях СУ-30СМ.

"Нашествие" проводится с 1999 года. Рок-фестиваль проходит под открытым небом, а зрители живут в палаточных городках. В этом году будет три палаточных городка, названные в честь городов, где располагались наиболее известные рок-клубы России - "Москва", "Ленинград" и "Свердловск". Завершится фестиваль 9 июля.