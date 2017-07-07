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Александр Калягин наградит лучших выпускников театральных вузов России

Культура
7 июля, 2:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

На праздничный вечер приглашены выпускники, педагоги и ректоры ведущих высших театральных учебных заведений из 11 городов страны

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МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Всероссийский выпускной бал для студентов театральных вузов состоится в пятницу на Москве-реке на борту корабля River Palace. Организатором вечера стал Союз театральных деятелей (СТД) РФ во главе с народным артистом России Александром Калягиным, который также наградит лучших выпускников, сообщили ТАСС в пресс-службе СТД.

Собеседница агентства уточнила, что на праздничный вечер приглашены выпускники, педагоги и ректоры ведущих высших театральных учебных заведений из 11 городов страны. В их числе, в частности, московские вузы: ГИТИС, Театральный институт имени Бориса Щукина, Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина, Школа- студия МХАТ, а также Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства, Дальневосточный государственный институт искусств (Владивосток), театральные институты Ярославля, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Уфы, Хабаровска, Челябинска и Нижегородское театральное училище им. Е.А. Евстигнеева.

"Сами выпускники делигировали на праздничный вечер своих лучших представителей", - отметили в пресс-службе СТД, сообщив, что на борту судна в общей сложности ожидается порядка 300 гостей.

"Я очень рад, что мы возродили традицию выпускных вечеров театральных вузов страны, - сказал ТАСС Александр Калягин. - В пятницу мы соберемся на корабле River Palace - студенты, мастера, выдающиеся театральные педагоги, ректоры институтов - и вместе отправимся в театрализованное путешествие по Москве-реке".

Калягин подчеркнул, что на вечер приглашены "только самые лучшие выпускники, им будут вручены премии, дипломы". "Я счастлив, что наш Союз сумел взять на себя все расходы, - признался глава СТД. - Мы хотим устроить для этих ребят праздник, который бы им запомнился надолго. Ведь к нам приехали юные посланцы из разных городов страны, они пробудут в Москве три дня, за это время сумеют познакомиться, подружиться, а кто-то, я думаю, попробует показаться в московские театры, и кому-то, возможно, повезет".

"Но одно я знаю точно: выпускной бал будет веселым и неординарным", - заверил знаменитый артист. Как стало известно ТАСС, вечер пройдет в стилистике 20-х годов, атмосферу на борту суда будут создавать авторский музыкально-театральный коллектив "Электрокабаре" и московский брасc-проект "1/2 Orchestra".

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