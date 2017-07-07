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Съемки дебютного фильма Данилы Козловского "Тренер" завершились в Москве

Культура
7 июля, 11:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

В этом году "Тренер" стал одним из 16 фильмов, получивших финансовую поддержку Фонда кино

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Съемки полнометражного фильма Данилы Козловского "Тренер", который станет его дебютной режиссерской работой, завершены в Москве. Выход в прокат запланирован на 19 апреля 2018 года, сообщает пресс-служба кинокартины.

"Рады сообщить, что в ночь с 5 на 6 июля 2017 года в Москве в тоннеле Ленинградского шоссе закончились съемки полнометражного фильма "Тренер" - режиссерского дебюта Данилы Козловского. Он же исполнил в картине главную роль - бомбардира национальной сборной Юрия Столешникова, который в решающий момент не забивает пенальти", - говорится в пресс-релизе.

"Наше кино - о людях, которые не совершают ничего великого в мировом масштабе. Они просто со всей страстью и верой, на которые способны, занимаются своим маленьким делом и тем самым дают понять другим, что в жизни нет ничего невозможного", - цитируются в пресс-релизе слова режиссера.

Съемки фильма прошли в Москве, Краснодаре и Новороссийске на лучших российских стадионах, включая "Краснодар", "Открытие Арена", "Арена Химки" и других. "Съемочной группе еще предстоит экспедиция в Лондон, но с завтрашнего дня Данила Козловский уже приступит к монтажу картины, которая выйдет в прокат 19 апреля 2018 года, накануне чемпионата мира по футболу, который впервые пройдет в России", - говорится в сообщении.

Фильм был снят за 50 смен, в нем задействовано девять футбольных команд. Кастинг на участие в картине прошли около 3 тысяч профессиональных футболистов, из них в фильме приняли участие 200 игроков, игры прошли на шести стадионах. В числе продюсеров фильма, помимо Козловского, Петр Ануров, Леонид Верещагин, Никита Михалков, Антон Златопольский. В фильме, в частности, снимались актеры Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева, Ирина Горбачева, Мария Лобанова.

Картина Козловского - одна из 16, которые получат в этом году финансовую поддержку Фонда кино.

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