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Кехман досрочно вернулся на работу из отпуска по уходу за ребенком

Культура
7 июля, 13:41 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 7, июля. /ТАСС

В конце июня генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета сообщал, что берет отпуск на три года

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Владимир Кехман

Владимир Кехман

© Сергей Коньков/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 7 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Новосибирского академического театра оперы и балета Владимир Кехман возвратился на работу из отпуска по уходу за ребенком, сообщили в пятницу в пресс-службе театра.

В конце июня Кехман сообщил ТАСС, что взял отпуск по уходу за ребенком на три года.

"Мой отпуск по уходу за ребенком завершен, дочери исполнилось три месяца. <…>Я возвращаюсь к работе", - цитирует пресс-служба театра генерального директора. Он добавил, что теперь жене будет помогать заботиться о ребенке бабушка, которая прилетела из Новосибирска.

Кехман был назначен директором Новосибирского театра оперы и балета в марте 2015 года вместо Бориса Мездрича, который лишился поста из-за постановки оперы "Тангейзер" режиссера Тимофея Кулябина. По заявлению митрополита Новосибирского и Бердского Тихона прокуратура возбудила дело против Мездрича и Кулябина, однако суд счел, что состава преступления нет.

Дело о банкротстве Кехмана

В конце июля 2016 года Арбитраж Петербурга признал Кехмана банкротом и ввел процедуру реализации имущества. Как следует из материалов дела, с января 2015 года Кехман выкупил у кредиторов "Группы JFC" - "Сбербанк Лизинг", Сбербанка России, "Промсвязьбанка", банков "Санкт- Петербург" и "Уралсиб", Райффайзенбанка - долги на сумму 64,7 млн рублей. В Арбитражном суде Санкт-Петербурга 13 июля 2017 года состоится очередное заседание по делу о банкротстве Владимира Кехмана.

Задолженность Кехмана перед кредиторами составляет 9 млрд рублей. Среди кредиторов - Сбербанк (в реестр включены требования на 4,3 млрд рублей), Райффайзенбанк (420,1 млн рублей), "Промсвязьбанк" (1,7 млрд рублей), "Юникредит банк" (434,3 млн рублей), ООО "Аквамарин" (1,4 млрд рублей) и ООО "Пулковская торговая компания" (904 млн рублей).

Ранее Арбитраж отказал Кехману в удовлетворении требования о признании на территории России определения Высокого суда правосудия Англии, который уже признал его банкротом.

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