Сто историй о Финляндии

Санта-Клаус, муми-тролли, сауна и тысяча озер - одни из первых ассоциаций, которые, скорее всего, вызывает у иностранца упоминание о Финляндии. Но, как и в любой другой стране, у Суоми и ее населения есть масса менее известных черт, обычаев, традиций и привычек. Какие-то из них могут поначалу казаться странными и непонятными, но, как показывает практика, эти особенности полезно знать, в первую очередь если, приехав в Финляндию, вы решили там задержаться.

Британский писатель и предприниматель Джоэл Уилланс (Joel Willans) переехал в Суоми 2002 году после знакомства со своей будущей женой и планировал остаться всего на год, но в итоге эта страна стала его вторым домом. Этим летом увидела свет новая книга британца "101 очень финская проблема" (101 Very Finnish Problems), которую он написал на основе развлекательной страницы в "Фейсбуке" - ее он ради эксперимента создал годом ранее.

"Страницу с таким же названием - "Очень финские проблемы" - я начал вести, если память мне не изменяет, в марте прошлого года. В тот момент я просто хотел доказать, что могу сделать такой блог и без каких-либо вложений получить 10 тыс. подписчиков за месяц. Мне это удалось. Но затем я понял, что страница зажила собственной жизнью и число читателей продолжало увеличиваться. Вести ее стало весело. Сейчас на нее подписаны уже 240 тыс. человек", - рассказал он корр.ТАСС.

Блог посвящен различным сторонам жизни Финляндии - про них пишут с юмором, добавляя смешной текст к картинкам, которые присылают читатели. Кроме того, авторы "Очень финских проблем" создают собственные видеоролики и статьи.

"Последняя на данный момент статья, которую мы написали, рассказывает о том, что, как это ни удивительно, у 7 тыс. американцев были финские предки. И сейчас эти люди очень горды своим финским происхождением, даже если никогда в самой Финляндии не бывали. Едва ли кто-то из них говорит по-фински, но у них, например, есть татуировки со словом "sisu" (главное слово, описывающее финский национальный характер, им обозначается сразу множество разных черт, таких как сила воли, выносливость, стойкость, упорство, мужество и еще много других слов из этого же ряда - прим. ТАСС)", - делится Уилланс.

О чем расскажет книга

Уилланс отмечает, что, когда у него возникла мысль написать книгу, то первоначально он планировал разделить ее лишь на десять частей. "Это были бы сауна, лес, погода, шведы и так далее. Но в итоге я подумал, что читать такое будет скучно, и просто написал книгу, объединяющую десятки разных историй", - говорит собеседник.

"Одной из ключевых тем стала погода - там я на нее часто жалуюсь. Единственная страна в мире, которая уже просто заслужила жаркое лето - это Финляндия. Ведь мы страдаем от холода по 9 месяцев в году!" - сетует Уилланс.

"Кроме того, в книге присутствуют такие темы, как хоккей, лес, зима, зимняя рыбалка, еда. Это своего рода путеводитель. Может быть, на него и не стоит очень сильно полагаться, но я постарался собрать там факты, так что человек, который возьмет книгу в руки, точно получит четкое представление о финском обществе, людях, стране, ее культуре и истории. Мне самому было смешно ее перечитывать и неловко от того, что я смеялся над собственными шутками. Думаю, она даст людям новые знания", - признается писатель.

Одна из историй, по словам британца, рассказывает о том, почему на первомайский праздник Ваппу на улицы в Финляндии выходит столько людей в белых фуражках. "Некоторые спрашивают, почему по городам гуляет столько моряков? В действительности, конечно, к морякам эта фуражка никакого отношения не имеет - ее финны получают после окончания лицея", - говорит он. "Лет 50 назад эти шапки было принято носить все лето. Теперь же мода прошла, и это даже хорошо, иначе гости страны думали бы, что здесь наверняка самый крупный в мире флот или же что это североевропейская версия Северной Кореи", - смеется Уилланс.

Страна-аномалия

В своей книге Уилланс замечает, что, "в соответствии с философией избыточного капитализма, которая характерна для Великобритании и США", Финляндия не должна была ни в чем преуспеть - для этого здесь слишком много "экстремальных" явлений, начиная хотя бы с климата.

"На самом деле мы имеем дело с работающей социальной демократией. В США и Великобритании разрыв между бедными и богатыми огромный, это пример издержек того самого избыточного капитализма. В Финляндии эти различия так отчетливо не проявляются. Здесь никто не идет продавать свои органы, чтобы купить хлеб, никто не разъезжает в инкрустированных бриллиантами лимузинах", - подчеркивает писатель.

"Я рад платить свои большие налоги, потому что это защищает меня от того, чтобы быть ограбленным на улице. И есть вещи, которые мои дети получают бесплатно - образование, здравоохранение. Конечно, Финляндия тоже неидеальна, но та модель, которая работает тут, могла бы быть применена и в других странах", - добавляет он.

Финские особенности

По мнению Уилланса, у финнов и британцев есть общие черты, но различий между ними тоже хватает. "Так, англичане в отличие от финнов любят поговорить. Для нас важна возможность вести разговор на отвлеченные темы, мы боимся тишины, она доставляет нам дискомфорт, заставляет нервничать. Если я иду в супермаркет в Великобритании, то человек на кассе обязательно начнет обсуждать со мной, к примеру, погоду, и это может продолжаться минут 15. Здесь такого не случается никогда", - говорит он.

"Что удивило меня, когда я впервые сюда приехал, это что семья моей жены, в том числе старшее поколение, чувствовало себя абсолютно комфортно, собравшись за столом на кофе и в это время ни произнося ни слова. Сейчас я, правда, стал ценить эту возможность - просто посидеть вот так в тишине. Мы в Великобритании как будто все время должны пытаться шутить и подшучивать над другими. И я рад, что здесь мне не нужно постоянно кого-то развлекать", - отмечает писатель.

При этом он считает довольно сильным преувеличением представление о том, что для финнов очень важно, чтобы никто не посягал на их личное пространство - именно по этой причине они якобы сидят по одному в автобусах, избегают ездить с незнакомцами в лифте и в целом, как говорится, "соблюдают дистанцию" во многих жизненных ситуациях.

"Не думаю, что это что-то типично финское. Просто Финляндия - одна из самых малонаселенных стран Европы, в Лапландии вообще больше оленей, чем людей. Так что здесь легко быть в одиночестве. Поэтому мне, например, кажется, что у нас, британцев, манеры лучше, чем у финнов - наша страна очень густо населена, и если ты не будешь вежлив, то просто получишь неприятности", - рассуждает Уилланс.

"Это видно даже исторически. Так, в Хельсинки в 1850 году жили 20 тыс. человек, а в Лондоне - уже больше 2 млн. Финны нечасто видели других людей и у них всегда была эта возможность иметь личное пространство", - полагает он.

По его словам, чтобы найти контакт с финнами и не прослыть грубияном, необходимо запомнить несколько правил. "Не стоить быть слишком фамильярным и не рекомендуется бросаться к ним с объятиями, нужно стараться не опаздывать, не лгать и не ругать их праздники, которые часто совпадают по времени с плохой погодой", - отмечает писатель.

"В этом и в прошлом году мы проводили июнь в теплых странах, но моя жена каждый раз хотела вернуться в Финляндию на Юханнус (Иванов день, отмечается в конце июня - прим.ТАСС). Я сказал ей: "Ты знаешь, что будет? Мы вернемся, будем стоять в лесу под дождем в плюс 12 и нас будут кусать комары". Так все и получилось. Но мои слова ее очень задели", - вспоминает он.

Уилланс добавляет, что Финляндия таит в себе целый ряд вызовов для иностранца - это и сложность с поиском работы, если не говоришь по-фински или не имеешь образования в сфере IT, и избыточная порой бюрократия, и трудности с тем, чтобы подружиться с финнами, и не самый легкий для изучения язык.

Однако, продолжает он, есть множество позитивных привычек, которые мигранты со временем перенимают. "Финляндия научила меня ценить тишину, больше любить природу, быть более ответственным и следовать правилам. Так, сейчас я перестал переходить через дорогу, когда горит красный свет, но на ней нет машин. Раньше я спрашивал себя: "Почему мы стоим и чего-то ждем, когда дорога в обе стороны пустая?" - рассказывает он.

Уилланс вспоминает, что во время своих первых поездок в Финляндию был шокирован тем, как финны могут массово плавать в озерах голышом и не стесняться друг друга.

"Наверное, это был мой первый приезд - я собрался на 80-й день рождения деда моей жены, у него была ферма неподалеку от Савонлинны. Я слегка нервничал, потому что знал, что там будет вся ее семья, но на самом торжестве расслабился. И тут кто-то предложил пойти купаться. Перед входом в воду все полностью сбросили с себя одежду, включая бабушек и дедушек. Для меня это было слегка некомфортная ситуация", - говорит он.

Писатель отметил, что далеко не для всех иностранцев привычным явлением является и финская сауна. "Когда англичане идут в сауну, они делают столько ошибок! Например, моя тетя, когда я был ребенком, была довольно состоятельным человеком, у нее был бассейн, сауна, в которой она, правда, хранила верхнюю одежду", - рассказывает Уилланс.

Новая книга и проблема Brexit

Он сообщил, что издатель, выпустивший его первую книгу о Финляндии, уже предложил ему написать и вторую. "Проблем", конечно, тысячи, так что материала достаточно и вторая книга, возможно, появится. Обсуждается также создание сериала из десяти эпизодов по тем темам, которые я затрагиваю", - поделился Уилланс.

Пока же параллельно с работой и обновлением страницы о Финляндии он ведет еще один актуальный блог в "Фейсбуке" - на этот раз - о проблемах, связанных с Brexit. Там собраны весьма едкие шутки и, в отличие от финской страницы, много политики.

"Идея создать такой блог пришла мне в голову сразу по итогам референдума о выходе Великобритании из ЕС. Это был просто тихий крик гнева, когда мои сограждане сделали самую большую глупость на свете. Для меня это огромная боль. Потому что мне действительно очень нравится, что мы являемся частью Евросоюза", - говорит Уилланс.

"Страны Европы на протяжении всей своей истории воевали между собой, и вот у нас были 60 лет мира - это же беспрецедентно", - добавляет он.

По словам писателя, его собственный отец - типичный представитель тех, кто голосовал за Brexit, - старше 65-и, живет в сельской местности. "Свыше 80% 18-35-летних британцев хотят остаться в ЕС. И я знаю, что из-за голосования на референдуме люди в некоторых семьях ненавидят друг друга. Мы с отцом ведем себя цивилизованно, но мне горько от того, что он сделал", - сетует Уилланс.

"Британцы все время повторяют, что им что-то диктует Брюссель, но это чушь. Мы одна из самых влиятельных стран в ЕС, ничего не происходило без нашего участия и у нас была возможность самим оказывать влияние внутри него", - считает Уилланс.

Он уверен, что и контроля за миграцией в Великобританию после Brexit не станет больше - в страну каждый год приезжают десятки тысяч мигрантов из-за пределов ЕС. По его словам, это вряд ли изменится, зато Великобритания потеряет влияние, станет слабее, а люди - злее.

"Единственная хорошая вещь, которая может получиться из Brexit - это разрушение консервативной партии", - усмехается он.

Уилланс отметил, что готов был бы написать книгу и по мотивам своей страницы о Brexit - ведь этот блог уже читают почти 130 тыс. человек, в том числе очень многие жители Туманного Альбиона, однако пока не торопится с этим, в том числе потому, что не живет в Великобритании.

Нина Бурмистрова