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В Ленинских горках пройдет фестиваль "Джазовые сезоны"

Культура
8 июля, 1:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Худрук фестиваля Игорь Бутман сообщил, что "Джазовые сезоны" стараются сохранить джазовую направленность без добавления поп-музыки

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Третий международный фестиваль "Джазовые сезоны" пройдет 8 и 9 июля в подмосковном музее-заповеднике "Горки Ленинские". Его участниками станут музыканты из России, США и Великобритании, сообщил худрук фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.

Он отметил, что фестиваль старается сохранить джазовую направленность без добавления поп-музыки даже "в угоду привлечению массы людей".

Хедлайнером первого дня станет американская джазовая группа Oregon, которая впервые за 15 лет выступит в России. Также на сцену выйдут сам Бутман и Московский джазовый оркестр, трио Олега Аккуратова, 13-летняя вокалистка, пианистка и композитор Ярослава Симонова и другие восходящие звезды джаза. Во второй день музыкального праздника выступят певица Тина Кузнецова, британский соул-исполнитель Тони Момрелл, трубач Вадим Эйленкриг и группа New Allegro.

Гости фестиваля смогут понаблюдать за пленэр-конкурсом художников. Для детей будет организован мастер-класс по рисованию и лепке. Опытные флористы обучат желающих сбору букетов. Любителей спорта ждет тест-драйв гироскутеров, самокатов и лонгбордов.

Организаторы надеются увеличить аудиторию фестиваля, которая в прошлом году превысила 2,5 тыс. человек. Для удобства гостей будет организован трансфер от станции метро "Домодедовская", также будет работать бесплатная парковка у входа в музей-заповедник. На случай ухудшения погоды организаторы закупили для зрителей дождевики.

В рамках фестиваля пройдут концерты в Клубе Игоря Бутмана на Таганке, где в субботу выступит Тони Момрелл, а в воскресенье - Oregon.

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