Коллегия Минкультуры в Санкт-Петербурге обсудит реформирование реставрационной отрасли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ проведет в субботу в Царском Селе под Петербургом заседание коллегии, на котором рассмотрит вопросы реформирования реставрационной отрасли, развития детских школ искусств и проекты в сфере информатизации.

"Одним из основных вопросов станет реформирование реставрационной отрасли страны. Напомним, что в 2016 году была сформирована соответствующая рабочая группа, в состав которой вошли ведущие российские специалисты, эксперты в области реставрации объектов культурного наследия. В течение года она занималась рассмотрением и изучением проблемных вопросов отрасли и выработала определенный подход к проведению реформы. Ее основная цель - сформировать отрасль экономики, которая будет сохранять и развивать наследие", - сообщили в пресс-службе Минкультуры.

По словам представителей министерства, разработана стратегическая инициатива, согласно которой сохранение наследия должно стать приоритетом территориального развития. Эту инициативу на коллегии представит замминистра культуры РФ Олег Рыжков.

Участники коллегии планируют также обсудить перспектив развития детских школ искусств. Участники заседания предложат меры, направленные на популяризацию деятельности школ искусств и на стабилизацию их экономического состояния, сообщили в пресс-службе.

На заседании пойдет речь о развитии портала "Культура.рф". Ожидается, что советник министра культуры Вадим Ваньков расскажет о платформе дополненной реальности "Артефакт", благодаря которой все музеи страны имеют возможность в режиме дополненной реальности показывать выставки своим посетителям. Он также представит новую систему "Учета продажи билетов" для подведомственных министерству учреждений и "Единую аналитическую систему Минкультуры России".

Также на коллегии будут озвучены кандидаты на получение стипендий президента и правительства РФ на 2017-2018 учебный год из числа обучающихся в образовательных организациях, подведомственных Минкультуры России.