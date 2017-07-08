Путин поздравил Карена Шахназарова с юбилеем

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил генерального директора "Мосфильма" Карена Шахназарова с 65-летием. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Огромный творческий потенциал и незаурядные организаторские качества позволят вам успешно заниматься любимым делом, вносить личный вклад в сохранение и развитие замечательных традиций отечественного искусства", - говорится в поздравительной телеграмме президента.

Президент пожелал Карену Шахназарову здоровья, вдохновения и осуществления намеченных планов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также поздравил Шахназарова с юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Без вас, человека большого таланта, невозможно представить отечественный кинематограф. Вы, как никто другой, знаете, как создать настоящий кинохит", - говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что фильмы Шахназарова увлекательно рассказывают о дружбе и любви, жизни и счастье, а также о том, что волнует и близко каждому человеку. "И потому они отмечены престижными профессиональными премиями, а главное - огромной любовью зрителей", - заключил премьер.

Карен Шахназаров - режиссер-постановщик, сценарист, продюсер, глава киноконцерна "Мосфильм", народный артист РФ - родился 8 июля 1952 года. Шахназаров - лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1988) и Государственной премии РФ (2003, 2013). Широкую известность ему как режиссеру и сценаристу принес музыкальный фильм "Мы из джаза", который вышел в 1983 году.