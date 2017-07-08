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В Петербурге проходит прощание с писателем Даниилом Граниным

Культура
8 июля, 12:17 дата обновления: 8 июля, 13:06 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8, июля. /ТАСС

Гражданская панихида в Таврическом дворце началась с минуты молчания

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© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. В Таврическом дворце началась церемония прощания с писателем, почетным гражданином Санкт-Петербурга Даниилом Граниным, который скончался 4 июля на 99-м году жизни, передает корреспондент ТАСС с места событий. Гражданская панихида началась с минуты молчания, которую объявил ведущий церемонии, народный артист РФ Николай Буров.

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"Наступает время прощание с нашим другом, великим писателем Даниилом Александровичем Граниным", - сказал Буров.

"Он был человеком настоящей, а не наносной культуры, он был для всех нас эталоном духовности, нравственности и активной общественной деятельности, человеком, который любил людей, любил Родину и болел за Россию и ее будущее", - сказала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на открытии церемонии прощания.

"Уход из жизни Даниила Гранина - это невосполнимая потеря не только для Петербурга, но и для всей страны, - подчеркнула спикер Совета Федерации. - Он прожил долгую и достойную жизнь, ярко и правдиво запечатлел то непростое время, в которое он жил, с наибольший силой это проявилось в "Блокадной книге", которая на протяжении десятилетий никого не оставляет равнодушным".

Минута молчания на коллегии Минкультуры

Коллегия Министерства культуры РФ, которая проходит в субботу в Царском Селе под Санкт-Петербургом, началась с минуты молчания в память о Данииле Гранине.

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Минуту молчания объявил первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов, отметив, что глава Минкультуры Владимир Мединский присоединится к заседанию позже, поскольку принимает участие в церемонии прощания с Граниным в Таврическом дворце. Он отметил, что эта неделя унесла жизни еще двух известных петербуржцев - сценариста Светланы Кармалиты и художника Владимира Светозарова и предложил почтить их память минутой молчания. В зале, где проходит коллегия, установлена фотография Гранина с траурной лентой, к ней возложены цветы.

Владимир Мединский, выступая на траурно-торжественной церемонии в Таврическом дворце, сказал: "Наши дети и дети наших детей будут изучать прошлое и подвиг наших предков вместе с героями "Блокадной книги" и будут жить в той стране, которую для нас сохранил великий писатель и настоящий интеллигент, фронтовик Даниил Гранин".

Писатель-фронтовик

Даниил Гранин - писатель и общественный деятель, прошедший Великую Отечественную войну. Он родился в семье лесника 1 января 1919 года. В 1940 году он окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института, работал на Кировском заводе, оттуда ушел на фронт и служил до конца войны в танковых войсках. С 1946 по 1950 год работал в Ленэнерго и научно-исследовательском институте.

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Литературную деятельность Гранин начал в конце 1940-х годов, его первой публикацией был рассказ "Вариант второй" в журнале "Звезда". По его произведениям снимали художественные фильмы, в которых он часто выступал сценаристом. В 1987 году в соавторстве с Алесем Адамовичем Гранин написал "Блокадную книгу", созданную на основе документальных источников и воспоминаний ленинградцев. Она и в наши дни остается одним из самых правдивых литературных памятников истории блокадного Ленинграда.

В 1989-1991 гг. избирался народным депутатом СССР. В 2005 году стал почетным гражданином Санкт-Петербурга. В честь Гранина названа малая планета Солнечной системы номер 3120.

Гранин был награжден многочисленными российскими и зарубежными наградами. Последней стала государственная премия РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, которую 3 июня ему вручил президент России Владимир Путин.

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