Большой театр переносит премьеру балета "Нуреев" в постановке Серебренникова

Большой театр переносит премьеру балета "Нуреев" в постановке СеребренниковаКультура 8 июля, 13:13
Тренер: российским пятиборцам нужно показать максимум, чтобы на ЧЕ попасть на пьедесталСпорт 8 июля, 12:55
Определен состав сборной России по современному пятиборью на чемпионат ЕвропыСпорт 8 июля, 12:52
Американец Гилрой подписал контракт с клубом КХЛ "Йокерит"Спорт 8 июля, 12:50
В Гамбурге устраняют последствия беспорядковМеждународная панорама 8 июля, 12:48
Лебедев оказался на 100 граммов тяжелее Флэнагана в преддверии бояСпорт 8 июля, 12:32
Игрок "Кубани": мысли о бойкоте матча с "Томью" были, но теперь точно будем игратьСпорт 8 июля, 12:26
Песков не стал комментировать маршрут полета президентского лайнераПолитика 8 июля, 12:22
Песков призвал верить словам Лаврова о беседе Путина и ТрампаПолитика 8 июля, 12:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Большой театр переносит премьеру балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова, первый показ должен был состояться 11 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГАБТа.
Причины переноса показов спектакля на неопределенный срок пока не озвучиваются, этой теме будет посвящен брифинг в Большом театре 10 июля.
Над созданием балета работали композитор Илья Демуцкий, автор либретто, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и хореограф Юрий Посохов. Эта же команда в 2015 году делала в ГАБТе постановку "Герой нашего времени". Премьера спектакля состоялась 22 июля 2015 года, по итогам сезона он был отмечен "Золотой маской".
Рудольф Нуреев (1939 - 1993) работал в труппе театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр). В 1961 году танцор решил не возвращаться в СССР с гастролей в Париже, став одним из первых артистов, эмигрировавших из страны.