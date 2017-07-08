Большой театр переносит премьеру балета "Нуреев" в постановке Серебренникова

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Большой театр переносит премьеру балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова, первый показ должен был состояться 11 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГАБТа.

Причины переноса показов спектакля на неопределенный срок пока не озвучиваются, этой теме будет посвящен брифинг в Большом театре 10 июля.

Над созданием балета работали композитор Илья Демуцкий, автор либретто, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и хореограф Юрий Посохов. Эта же команда в 2015 году делала в ГАБТе постановку "Герой нашего времени". Премьера спектакля состоялась 22 июля 2015 года, по итогам сезона он был отмечен "Золотой маской".

Рудольф Нуреев (1939 - 1993) работал в труппе театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр). В 1961 году танцор решил не возвращаться в СССР с гастролей в Париже, став одним из первых артистов, эмигрировавших из страны.