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Эксперт: для возрождения эпосов народов мира необходимо воспитывать молодых сказителей

Культура
8 июля, 17:07 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Молодой олонхосут Юрий Борисов сообщил ТАСС, что "в Якутии создано объединение молодых исполнителей олонхо, чтобы в дальнейшем развивать и пропагандировать национальный эпос"

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ЯКУТСК, 8 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Воспитание молодых исполнителей героических эпосов необходимо для дальнейшего развития в целом культуры народов мира. Об этом сообщил в субботу ТАСС директор Института Олонхо Северо-Восточного федерального университета Василий Иванов во время пленарного заседания научной конференции, посвященной II Международному эпическому форуму "Эпосы народов мира на Земле Олонхо" в Якутске.

"Необходимо возрождать сказительство - исполнение. Просто текст - это не эпос. Только сказительство делает его полноценным произведением. Поэтому надо воспитывать новое поколение сказителей", - сказал Иванов.

На примере якутского эпоса Олонхо Иванов отметил, что уже появляются современные олонхо. "У нас есть молодые перспективные олонхосуты, которые сами сочиняют и исполняют олонхо, причем очень приближенные к классическим канонам эпоса по стилистике, содержанию, исполнению, что поддерживает связи с традициями старшего поколения. Поэтому с уверенностью можно сказать, что будущее олонхо есть", - сказал он.

Как сказал ТАСС молодой олонхосут Юрий Борисов, "в Якутии создано объединение молодых исполнителей олонхо, чтобы в дальнейшем развивать и пропагандировать национальный эпос". "Я свое первое олонхо сочинил в 5 классе, в 11 классе уже сочинил эпос длинной в 2,5 тыс. строк, который опубликован в 2014 году. Сейчас работаю над другим эпосом, который должен быть уже до 7 тыс. строк и приближен к классическому Олонхо", - сказал он.

В Якутске с 6 по 8 июля проходит II Международный эпический форум "Эпосы народов мира на Земле Олонхо" под эгидой ЮНЕСКО, который посетила генеральный директор ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) госпожа Ирина Бокова.

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