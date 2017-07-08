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Мединский пригрозил "показательной поркой" за незаполнение каталога Музейного фонда

Культура
8 июля, 16:26 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8, июля. /ТАСС

Музеям дается четыре месяца для того, чтобы зарегистрировать в госкаталоге предметы, поступившие после 1 января 2017 года

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Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Министр культуры России Владимир Мединский пообещал наказать по итогам года музеи, которые не передают свои материалы в электронный государственный каталог Музейного фонда РФ. Об этом он заявил на заседании и коллегии Минкультуры в Царском Селе под Петербургом в субботу.

"Давайте по итогам года отметим лучшие музеи - и региональные, и федеральные, подготовим информацию, которую худшие могли бы посмотреть", - предложил министр во время доклада советника министра культуры Вадима Ванькова о выполнении программы заполнения каталога. По данным Ванькова, к работе с каталогом "активно подключаются федеральные музеи, а региональные - практически нет".

"Составьте рейтинг - первая и последняя десятка, с последней будем разбираться. Я попрошу по всем категориям разобраться, пригласить музейщиков, специалистов, которые могут знать негативные обстоятельства, объективно не позволяющие реализовывать то, что заложено в законе. Если по итогам года мы получим данные о тех, кто принципиально не хочет заниматься исполнением закона, перейдем к национальной русской игре - "показательная порка", - сказал Мединский. Ваньков при этом отметил, что "последних" в этом списке окажется "не десять, а тысяча или полторы".

По данным Минкультуры, к концу 2016 года в каталог было включено 6,7 млн музейных предметов. К 2025 году, по планам министерства, в каталоге должно быть 60 млн экспонатов. Всего в России 88 млн музейных предметов.

В министерстве ранее сообщали, что "дебюрократизация процедуры включения в Музейный фонд и регистрации предметов в госкаталоге дала хорошие результаты". Этого удалось достичь благодаря вступлению в силу изменений в закон "О Музейном фонде РФ и музеях в РФ", которые, в частности, упростили процедуру включения предметов в состав Музейного фонда.

Музейные предметы, поступившие после 1996 года, а это более 27 млн, в соответствии с законом, теперь могут быть зарегистрированы госкаталоге без соответствующего приказа Минкультуры России так же, как поступившие до 1996 года предметы. Предметы, поступившие после 1 января 2017 года, должны быть зарегистрированы в госкаталоге не позднее четырех месяцев после записи в книгу поступлений.

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