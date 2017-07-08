Шайа Лабаф арестован в штате Джорджия за хулиганство

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Голливудский актер Шайа Лабаф был арестован в субботу в американском штате Джорджия за хулиганское поведение и пребывание в общественном месте в нетрезвом виде. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его данным, актера задержали поздно ночью в городе Саванна, где он находится на съемках своего нового фильма. Подробностей относительно его ареста не приводится.

По данным AP, Лабафу предъявили обвинения в хулиганском поведении, пребывании в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и сопротивлении при аресте. Актер отпущен под залог в размере $7 тыс. Его представители пока никак не прокомментировали произошедшее.

Это уже не первые проблемы с законом у 31-летнего Лабафа. В январе этого года он был арестован в ходе организованной им в Нью-Йорке уличной акции, направленной против президента США Дональда Трампа. Актера задержали после того, как он напал на человека.

Лабаф сыграл в таких фильмах, как "Трансформеры" режиссера Майкла Бэя (Transformers, 2007), дилогии "Нимфоманка" Ларса фон Триера (Nymphomaniac, 2013), "Ярость" Дэвида Эйра (Fury, 2014). Актер также известен своими эпатажными выходками и акциями, привлекающими общественное внимание.