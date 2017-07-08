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На кинофестивале в Ярославле покажут детские и семейные фильмы из 14 стран

Культура
8 июля, 21:29 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 8, июля. /ТАСС

Показы и спектакли международного кинофестиваля "В кругу семьи" пройдут в девяти населенных пунктах Ярославской области, а также в детском лагере

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Международный кинофестиваль детских и семейных фильмов "В кругу семьи" открылся в субботу в Ярославле, в его программе 18 фильмов из 14 стран мира. Об этом журналистам сказал президент фестиваля Сергей Ковтунец.

"Мы из 14 стран мира привезли лучшее семейное кино. Фестиваль разделен на два конкурса: взрослый и детский. Детская программа оценивается детским жюри, его председатель - юный актер Илья Костюков", - сказал Ковтунец.

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XXII Международный кинофестиваль детских и семейных фильмов "В кругу семьи" стартовал в Ярославле в рамках празднования Дня семьи, любви и верности. Основной площадкой для показа фильмов станет кинотеатр "Киномакс" в ТЦ "Аура". Все сеансы фестивальных фильмов будут бесплатными.

"На фестивале представлены не только фильмы, но и театральные работы. Показы и спектакли пройдут в девяти населенных пунктах Ярославской области и даже в детском лагере. Также на фестивальной площадке пройдут дискуссии и круглые столы", - добавил Ковтунец.

Кинофестиваль "В кругу семьи" с 2006 года проходит в разных городах и представляет мировое кино для семейного и детского просмотра. Основной целью фестиваля является популяризация кинофильмов, которые несут идею семьи, добра, любви, гуманного отношения к ближнему.

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