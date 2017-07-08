Эстонская драма "Лицемеры" признана лучшим фильмом фестиваля "Балтийские дебюты"

КАЛИНИНГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Психологическая драма эстонского режиссера Валло Тоомла "Лицемеры" названа лучшим фильмом XIV Международного кинофестиваля "Балтийские дебюты", который в субботу завершился в Светлогорске Калининградской области, сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь кинофорума Татьяна Эсаулова.

"Международное конкурсное жюри "Балтийских дебютов", возглавляемое кинорежиссером, сценаристом, продюсером, актером кино, заслуженным деятелем искусств РФ Владимиром Грамматиковым, признало победителем в номинации "Лучший фильм" психологическую драму "об истине и иллюзиях отношений" "Лицемеры" режиссера Валло Тоомла из Эстонии", - рассказала Эсаулова.

"Лицемеры" - полнометражный дебют Тоомла. Режиссер лично представил свою работу на суд жюри на "Балтийских дебютах" в день конкурсного показа 7 июля.

В номинации "Лучшая работа режиссера" главную награду получила Тини Тульман из Германии с фильмом "Фредди Эдди". Этот психологический триллер стал лауреатом премии Хайнца Бодевица "За лучший режиссерский дебют" на 50-м Международном кинофестивале в Хофе, в рамках "Балтийских дебютов" прошел его премьерный показ в России. Тульман также лично представила на фестивале в Светлогорске эту киноленту, которая стала ее первым полнометражным художественным фильмом.

Специального приза жюри "За позитивную энергию и чувство юмора" удостоился фильм "Рок" российского режиссера Ивана Шахназарова, рассказывающий о трех провинциальных рок- музыкантах, отправившихся в Москву. Приз зрительских симпатий также достался россиянину Валерию Тодоровскому за драматическую ленту "Большой".

Всего в конкурсной программе "Балтийских дебютов - 2017", проводимых при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Калининградской области, было представлено было девять кинолент начинающих режиссеров из Германии, Дании, Латвии, Норвегии, Польши, России, Финляндии, Швеции и Эстонии. Многие из них - совместного производства. Пять работ были впервые показаны в России на этом кинематографическом форуме.