Фильм российского режиссера Ханта стал призером кинофестиваля в Карловых Варах

КАРЛОВЫ ВАРЫ /Чехия/, 8 июля. /Корр. ТАСС Игорь Шамшин/. Художественный фильм российского режиссера Александра Ханта "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" получил Большую премию в конкурсной секции "К Востоку от Запада" международного кинофестиваля в Карловых Варах, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Лучшим исполнителем мужской роли признан российский актер Александр Яценко, сыгравший главного героя в картине режиссера Бориса Хлебникова "Аритмия". Эта лента была задействована в основном конкурсе завершившегося в субботу крупнейшего смотра достижений современной кинематографии в Центральной Европе.

Хант намерен развивать творческие успехи

"Я чрезвычайно рад высокой награде для нашего фильма, мировая премьера которого также состоялась на фестивале в Карловых Варах. Мы, творческая группа, не ожидали такого успеха. Он здорово стимулирует на новое творчество", - заявил Хант корреспонденту ТАСС на торжественной церемонии объявления победителей.

Молодой российский режиссер впервые представил свою работу в Карловых Варах. Фестиваль он использовал в том числе "для встреч с коллегами по кинематографическому цеху из многих стран".

Российские фильмы в Карловых Варах

"Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" снят в жанре криминальной драмы и рассказывает о 27-летнем Витьке Чесноке - парне с детдомовским прошлым, который мечтает сбежать от мешающих ему жить жены и сына. Главный герой встречает своего отца-калеку, в прошлом - уголовника. Он решает отвезти его в дом инвалидов, не подозревая, какие приключения и опасности ждут их по дороге.

В конце августа "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" будет представлен на российском фестивале "Окно в Европу" в Выборге, а на экраны отечественных кинотеатров он выйдет через два месяца.

"Аритмию", показом которой открылся основной конкурс фестиваля с участием 12 художественных фильмов, представил Борис Хлебников. Эта картина-драма, удостоенная три недели назад Гран-при сочинского "Кинотавра", рассказывает о талантливом враче скорой помощи Олеге, который переживает кризис семейных отношений. Именно его и сыграл лауреат карловарского смотра Александр Яценко.

Главный приз фестиваля у чехов

Лучшим фестивальным фильмом жюри назвало историческую драму чешского режиссера Вацлава Кадрнки "Маленький крестоносец". Картина получила главный приз - "Золотой Хрустальный глобус".

"Впервые за последние 15 лет основной конкурс фестиваля выиграла чешская художественная лента", - сказала ТАСС пресс-секретарь смотра Ульяна Донатова.

История фестиваля

В Карловых Варах кинофестиваль, на котором в этом году было представлено более 170 художественных и документальных фильмов, прошел уже в 52-й раз. Он - ровесник Каннского смотра. Оба ведут историю с 1946 года.

В Чехии киномарафон проводился каждый год за исключением 1953 и 1958 годов. В 1960 году фестиваль был переведен в самую престижную международную категорию "А". Тогда же было принято решение чередовать Карловарский и Московский кинофестивали. До 1994 года по четным годам мировое кино принимали в Карловых Варах, по нечетным - в Москве. С 1995 года оба фестиваля проводятся ежегодно.