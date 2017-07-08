Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фильм российского режиссера Ханта стал призером кинофестиваля в Карловых Варах

Культура
8 июля, 22:27 UTC+3 /Корр. ТАСС, Игорь Шамшин

Фильм "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" получил Большую премию в конкурсной секции "К Востоку от Запада"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ТАСС

КАРЛОВЫ ВАРЫ /Чехия/, 8 июля. /Корр. ТАСС Игорь Шамшин/. Художественный фильм российского режиссера Александра Ханта "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" получил Большую премию в конкурсной секции "К Востоку от Запада" международного кинофестиваля в Карловых Варах, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Лучшим исполнителем мужской роли признан российский актер Александр Яценко, сыгравший главного героя в картине режиссера Бориса Хлебникова "Аритмия". Эта лента была задействована в основном конкурсе завершившегося в субботу крупнейшего смотра достижений современной кинематографии в Центральной Европе.

Хант намерен развивать творческие успехи

"Я чрезвычайно рад высокой награде для нашего фильма, мировая премьера которого также состоялась на фестивале в Карловых Варах. Мы, творческая группа, не ожидали такого успеха. Он здорово стимулирует на новое творчество", - заявил Хант корреспонденту ТАСС на торжественной церемонии объявления победителей.

Молодой российский режиссер впервые представил свою работу в Карловых Варах. Фестиваль он использовал в том числе "для встреч с коллегами по кинематографическому цеху из многих стран".

Российские фильмы в Карловых Варах

"Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" снят в жанре криминальной драмы и рассказывает о 27-летнем Витьке Чесноке - парне с детдомовским прошлым, который мечтает сбежать от мешающих ему жить жены и сына. Главный герой встречает своего отца-калеку, в прошлом - уголовника. Он решает отвезти его в дом инвалидов, не подозревая, какие приключения и опасности ждут их по дороге.

В конце августа "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" будет представлен на российском фестивале "Окно в Европу" в Выборге, а на экраны отечественных кинотеатров он выйдет через два месяца.

"Аритмию", показом которой открылся основной конкурс фестиваля с участием 12 художественных фильмов, представил Борис Хлебников. Эта картина-драма, удостоенная три недели назад Гран-при сочинского "Кинотавра", рассказывает о талантливом враче скорой помощи Олеге, который переживает кризис семейных отношений. Именно его и сыграл лауреат карловарского смотра Александр Яценко.

Главный приз фестиваля у чехов

Лучшим фестивальным фильмом жюри назвало историческую драму чешского режиссера Вацлава Кадрнки "Маленький крестоносец". Картина получила главный приз - "Золотой Хрустальный глобус".

"Впервые за последние 15 лет основной конкурс фестиваля выиграла чешская художественная лента", - сказала ТАСС пресс-секретарь смотра Ульяна Донатова.

История фестиваля

В Карловых Варах кинофестиваль, на котором в этом году было представлено более 170 художественных и документальных фильмов, прошел уже в 52-й раз. Он - ровесник Каннского смотра. Оба ведут историю с 1946 года.

В Чехии киномарафон проводился каждый год за исключением 1953 и 1958 годов. В 1960 году фестиваль был переведен в самую престижную международную категорию "А". Тогда же было принято решение чередовать Карловарский и Московский кинофестивали. До 1994 года по четным годам мировое кино принимали в Карловых Варах, по нечетным - в Москве. С 1995 года оба фестиваля проводятся ежегодно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Чехия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Даниила Гранина похоронили в поселке Комарово под Петербургом
7
Санкт-Петербург простился с Даниилом Граниным
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Постпред при ООН: Трамп знает, что Россия вмешивалась в выборы в США
2
Путин: российская экономика совершенно очевидно вышла из рецессии
3
"Полезный саммит": Путин подвел итоги встречи лидеров G20
4
Шерпа РФ: Иванка Трамп заменила отца на G20, когда он ушел на двусторонние встречи
5
СМИ: Путин выиграл поединок с Трампом по очкам
6
В Москве ко Дню города появятся почти 130 новых парков
7
Трамп назвал встречу с Путиным грандиозной
Темы дня
Реклама