Картина "Время первых" названа лучшим фильмом кинофестиваля "Алые Паруса" в "Артеке"

ПОСЕЛОК ГУРЗУФ /Республика Крым/, 9 июля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Фильм Дмитрия Киселева "Время первых", посвященный истории советских покорителей космоса Алексею Леонову и Павлу Беляеву, признан лучшей картиной XXV Международного детского кинофестиваля "Алые паруса", передает корреспондент ТАСС. Итоги фестиваля подвели в субботу в международном детском центре "Артек".

Победителей главных номинаций определи сами артековцы (3,3 тыс. детей из 57 регионов РФ и 14 стран), ставшие на время фестиваля членами большого детского жюри. "Самый-самый фильм" - "Время Первых", режиссер Дмитрий Киселев, Россия", - объявил победителя в главной номинации "Самый-самый фильм" народный артист СССР, президент "Алые паруса" Василий Лановой.

Самым увлекательным фильмом артековцы назвали картину "Хороший мальчик" режиссера Оксаны Карас, самым добрым - фильм "Большой и добрый великан" Стивена Спилберга, самым мудрым - "28 панфиловцев" Кима Дружинина.

В номинации "Лучшая девочка-актриса" стала Софья Галишникова за роль в фильме "Жили были мы", в номинации "Лучший актер-мальчик" - Семен Трескунов за роль фильме "Хороший мальчик". Лучшей актрисой фестиваля признана Екатерина Шпица за фильм "Завтрак у папы", лучшим актером - Константин Хабенский за фильм "Время первых".

На фестивале также работало и малое детское жюри, по версии которого лучшим короткометражным игровым фильмом стала картина "Три письма" режиссера Руслана Юлтаева, лучшими мультфильмами были названы анимационные фильмы "Откуда берутся снежинки" Марины Карповой и "Сказ о Петре и Февронии" Юрия Рязанова и Юрия Кулакова. Кроме того, дипломы малого детского жюри были присуждены полнометражным игровым картинам "28 панфиловцев", "Время первых", "Спасти Пушкина", "Большой и добрый великан".

Всего на кинофестивале было представлено девять отечественных и зарубежных фильмов, а также четыре короткометражки и 15 российских мультфильмов.

Кино артековцев

Программа кинофестиваля "Алые паруса" включает не только показ детских и подростковых фильмов, но и съемки артековцами собственных короткометражек под руководством опытных представителей киноиндустрии. В ходе работы над фильмами ребята прошли весь путь создания кино от написания сценария до пост-продакшн.

В этом году к артековцам в гости приехали более 50 известных артистов и режиссеров, среди которых Андрей Соколов, Любовь Руденко, Александр Самойленко, Александр Адабашьян, Михаил Богдасаров, Сергей Гинзбург, Юрий Чернов, Николай Денисов, Александр Иншаков, Денис Никифоров и многие другие. В ходе работы фестиваля они проводили встречи и мастер-классы, а также стали наставниками для артековцев, снимавших собственные фильмы.

Все снятые ребятами ленты - о дружбе, любви, жизни в "Артеке", много короткометражек было снято на тему проблем экологии. В ходе церемонии закрытия фестиваля все фильмы в номинации "Продюсерское кино" были показаны на большом экране "Артек-арены" и сразу после этого началось зрительское онлайн-голосование, в котором приняли участие все артековцы. Свои оценки выставило также и взрослое жюри, состоящее из представителей кинематографической отрасли.

Лучшей работой артековцев стал короткометражный фильм "Улыбка юного Терминатора", снятый под руководством актера Егора Сальникова. Это эксцентричная комедия о том, как артековцу, пока он находился без сознания из-за того, что чуть не утонул в бассейне, почудилось, что он терминатор. Этот же фильм был назван лучшей режиссерской работой. А фильм "Пятюня" - комедия о жизни в "Артеке", снятый под руководством актрисы Евгении Бордзиловской, получил приз за лучший сценарий.

Кинофорум "Алые паруса"

Масштабный кинофорум - юбилейный XXV Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" - начал свою работу в "Артеке" в прошлое воскресенье, 2 июля. Это один из немногих существующих в мире кинофорумов, соединяющий задачи развития кино с образованием детей. Базовый принцип кинофестиваля - просветительская работа и развитие лучших традиций отечественного и мирового кино как ценностного послания человеку и обществу.

Помимо конкурсной программы, для ребят прошла ретроспектива лучших фильмов, представляющих золотой фонд отечественного кино.