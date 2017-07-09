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Умер художник Илья Глазунов

Культура
9 июля, 11:08 дата обновления: 9 июля, 11:46 UTC+3

Основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества скончался в возрасте 87 лет

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Илья Глазунов на открытии персональной выставки в Центральном выставочном зале, 1978 год
Илья Глазунов на открытии персональной выставки в Центральном выставочном зале, 1978 год
Илья Глазунов на открытии персональной выставки в Центральном выставочном зале, 1978 год
© Анатолий Ковтун/ТАСС
Премьер-министр Индии Индира Ганди и художник Илья Глазунов у написанного портрета, 1973 год
Премьер-министр Индии Индира Ганди и художник Илья Глазунов у написанного портрета, 1973 год
Премьер-министр Индии Индира Ганди и художник Илья Глазунов у написанного портрета, 1973 год
© А.Шальнев/ТАСС
Илья Глазунов, 1978 год
Илья Глазунов, 1978 год
Илья Глазунов, 1978 год
© Валентин Мастюков/ТАСС
За работой в мастерской, 1978 год
За работой в мастерской, 1978 год
За работой в мастерской, 1978 год
© Валентин Мастюков/ТАСС
Среди посетителей выставки в Центральном выставочном зале, 1978 год
Среди посетителей выставки в Центральном выставочном зале, 1978 год
Среди посетителей выставки в Центральном выставочном зале, 1978 год
© Валентин Мастюков/ТАСС
С женой Ниной, сыном Иваном и дочерью Верой, 1978 год
С женой Ниной, сыном Иваном и дочерью Верой, 1978 год
С женой Ниной, сыном Иваном и дочерью Верой, 1978 год
© Валентин Мастюков/ТАСС
У своей работы "Поединок Пересвета с татарским богатырем", 1980 год
У своей работы "Поединок Пересвета с татарским богатырем", 1980 год
У своей работы "Поединок Пересвета с татарским богатырем", 1980 год
© Валентин Мастюков/ТАСС
Во время работы над портретом певицы Елены Образцовой в ее квартире, 1981 год
Во время работы над портретом певицы Елены Образцовой в ее квартире, 1981 год
Во время работы над портретом певицы Елены Образцовой в ее квартире, 1981 год
© Валентин Мастюков/ТАСС
Работа над портретом писателя Владимира Солоухина, 1982 год
Работа над портретом писателя Владимира Солоухина, 1982 год
Работа над портретом писателя Владимира Солоухина, 1982 год
© Валентин Мастюков/ТАСС
Илья Глазунов у картины "Достоевский в Петербурге", 1982 год
Илья Глазунов у картины "Достоевский в Петербурге", 1982 год
Илья Глазунов у картины "Достоевский в Петербурге", 1982 год
© Валентин Мастюков/ТАСС
Во время занятий в мастерской портрета в Государственном художественном институте имени В. Сурикова
Во время занятий в мастерской портрета в Государственном художественном институте имени В. Сурикова
Во время занятий в мастерской портрета в Государственном художественном институте имени В. Сурикова
© Валентин Мастюков/ТАСС
Тверская область. Старица. Илья Глазунов делает этюды-наброски в Старице, Тверская область, 1983 год
Тверская область. Старица. Илья Глазунов делает этюды-наброски в Старице, Тверская область, 1983 год
Тверская область. Старица. Илья Глазунов делает этюды-наброски в Старице, Тверская область, 1983 год
© Валентин Мастюков/ТАСС
Во время репетиции оперы "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии": художник по костюмам Нина Виноградова-Бенуа, режиссер-постановщик Роман Тихомиров, заведующий художественно-постановочной частью Большого театра и Кремлевского Дворца съездов Арарат Чарухчиянц и художник Илья Глазунов, 1983 год
Во время репетиции оперы "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии": художник по костюмам Нина Виноградова-Бенуа, режиссер-постановщик Роман Тихомиров, заведующий художественно-постановочной частью Большого театра и Кремлевского Дворца съездов Арарат Чарухчиянц и художник Илья Глазунов, 1983 год
Во время репетиции оперы "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии": художник по костюмам Нина Виноградова-Бенуа, режиссер-постановщик Роман Тихомиров, заведующий художественно-постановочной частью Большого театра и Кремлевского Дворца съездов Арарат Чарухчиянц и художник Илья Глазунов, 1983 год
© Александр Коньков/ТАСС
Художник Илья Глазунов, 1983 год
Художник Илья Глазунов, 1983 год
Художник Илья Глазунов, 1983 год
© Валентин Мастюков/ТАСС
Во время раздачи автографов посетителям выставки, 1988 год
Во время раздачи автографов посетителям выставки, 1988 год
Во время раздачи автографов посетителям выставки, 1988 год
© Валентин Мастюков/ТАСС
Около работы "Великий эксперимент", 1990 год
Около работы "Великий эксперимент", 1990 год
Около работы "Великий эксперимент", 1990 год
© Валентин Мастюков/ТАСС
Илья Глазунов с сыном Иваном и дочерью Верой в мастерской, 1999 год
Илья Глазунов с сыном Иваном и дочерью Верой в мастерской, 1999 год
Илья Глазунов с сыном Иваном и дочерью Верой в мастерской, 1999 год
© Виктор Великжанин/ТАСС
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели и художник Илья Глазунов на открытии выставки Церетели в Манеже, 2006 год
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели и художник Илья Глазунов на открытии выставки Церетели в Манеже, 2006 год
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели и художник Илья Глазунов на открытии выставки Церетели в Манеже, 2006 год
© Михаил Фомичев/ТАСС
С президентом России Владимиром Путиным во время посещения Музея сословий России, являющегося частью Московской государственной галереи Ильи Глазунова, 2015 год
С президентом России Владимиром Путиным во время посещения Музея сословий России, являющегося частью Московской государственной галереи Ильи Глазунова, 2015 год
С президентом России Владимиром Путиным во время посещения Музея сословий России, являющегося частью Московской государственной галереи Ильи Глазунова, 2015 год
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Илья Глазунов, Сергей Собянин и Сергей Нарышкин на открытии Московского культурного форума - 2016 в ЦВЗ "Манеж"
Илья Глазунов, Сергей Собянин и Сергей Нарышкин на открытии Московского культурного форума - 2016 в ЦВЗ "Манеж"
Илья Глазунов, Сергей Собянин и Сергей Нарышкин на открытии Московского культурного форума - 2016 в ЦВЗ "Манеж"
© Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
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Илья Глазунов на открытии персональной выставки в Центральном выставочном зале, 1978 год
© Анатолий Ковтун/ТАСС
Премьер-министр Индии Индира Ганди и художник Илья Глазунов у написанного портрета, 1973 год
© А.Шальнев/ТАСС
Илья Глазунов, 1978 год
© Валентин Мастюков/ТАСС
За работой в мастерской, 1978 год
© Валентин Мастюков/ТАСС
Среди посетителей выставки в Центральном выставочном зале, 1978 год
© Валентин Мастюков/ТАСС
С женой Ниной, сыном Иваном и дочерью Верой, 1978 год
© Валентин Мастюков/ТАСС
У своей работы "Поединок Пересвета с татарским богатырем", 1980 год
© Валентин Мастюков/ТАСС
Во время работы над портретом певицы Елены Образцовой в ее квартире, 1981 год
© Валентин Мастюков/ТАСС
Работа над портретом писателя Владимира Солоухина, 1982 год
© Валентин Мастюков/ТАСС
Илья Глазунов у картины "Достоевский в Петербурге", 1982 год
© Валентин Мастюков/ТАСС
Во время занятий в мастерской портрета в Государственном художественном институте имени В. Сурикова
© Валентин Мастюков/ТАСС
Тверская область. Старица. Илья Глазунов делает этюды-наброски в Старице, Тверская область, 1983 год
© Валентин Мастюков/ТАСС
Во время репетиции оперы "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии": художник по костюмам Нина Виноградова-Бенуа, режиссер-постановщик Роман Тихомиров, заведующий художественно-постановочной частью Большого театра и Кремлевского Дворца съездов Арарат Чарухчиянц и художник Илья Глазунов, 1983 год
© Александр Коньков/ТАСС
Художник Илья Глазунов, 1983 год
© Валентин Мастюков/ТАСС
Во время раздачи автографов посетителям выставки, 1988 год
© Валентин Мастюков/ТАСС
Около работы "Великий эксперимент", 1990 год
© Валентин Мастюков/ТАСС
Илья Глазунов с сыном Иваном и дочерью Верой в мастерской, 1999 год
© Виктор Великжанин/ТАСС
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели и художник Илья Глазунов на открытии выставки Церетели в Манеже, 2006 год
© Михаил Фомичев/ТАСС
С президентом России Владимиром Путиным во время посещения Музея сословий России, являющегося частью Московской государственной галереи Ильи Глазунова, 2015 год
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Илья Глазунов, Сергей Собянин и Сергей Нарышкин на открытии Московского культурного форума - 2016 в ЦВЗ "Манеж"
© Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Советский и российский художник-живописец, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник СССР Илья Глазунов скончался в Москве на 88-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила супруга художника Инесса Орлова.

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Илья Глазунов

Биография Ильи Глазунова

"Илья Сергеевич скончался", - сказала жена живописца. По предварительной информации, отпевание художника пройдет в Храме Христа Спасителя, день пока не определен.

Илья Сергеевич Глазунов родился 10 июня 1930 года в Ленинграде. С конца 1950-х годов является одним из самых известных советских и российских художников. Его выставки 80-90-х годов в Манеже, где были представлены масштабные полотна, имели огромный общественный резонанс.

Глазунов награжден орденами Трудового Красного Знамени, "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степеней. За непосредственное участие в реставрации и реконструкции зданий Московского Кремля, в том числе Большого Кремлевского дворца был удостоен Государственной премии РФ.

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