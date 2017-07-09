Умер художник Илья Глазунов

Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта

Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта 8 июля, 15:47

Даниила Гранина похоронили в поселке Комарово под Петербургом

Даниила Гранина похоронили в поселке Комарово под Петербургом 8 июля, 16:22

Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"

Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь" 8 июля, 17:55

Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады

Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады 8 июля, 18:45

Илья Глазунов, Сергей Собянин и Сергей Нарышкин на открытии Московского культурного форума - 2016 в ЦВЗ "Манеж" © Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

С президентом России Владимиром Путиным во время посещения Музея сословий России, являющегося частью Московской государственной галереи Ильи Глазунова, 2015 год © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели и художник Илья Глазунов на открытии выставки Церетели в Манеже, 2006 год © Михаил Фомичев/ТАСС

Илья Глазунов с сыном Иваном и дочерью Верой в мастерской, 1999 год © Виктор Великжанин/ТАСС

Около работы "Великий эксперимент", 1990 год © Валентин Мастюков/ТАСС

Во время раздачи автографов посетителям выставки, 1988 год © Валентин Мастюков/ТАСС

Во время репетиции оперы "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии": художник по костюмам Нина Виноградова-Бенуа, режиссер-постановщик Роман Тихомиров, заведующий художественно-постановочной частью Большого театра и Кремлевского Дворца съездов Арарат Чарухчиянц и художник Илья Глазунов, 1983 год © Александр Коньков/ТАСС

Тверская область. Старица. Илья Глазунов делает этюды-наброски в Старице, Тверская область, 1983 год © Валентин Мастюков/ТАСС

Во время занятий в мастерской портрета в Государственном художественном институте имени В. Сурикова © Валентин Мастюков/ТАСС

Илья Глазунов у картины "Достоевский в Петербурге", 1982 год © Валентин Мастюков/ТАСС

Работа над портретом писателя Владимира Солоухина, 1982 год © Валентин Мастюков/ТАСС

Во время работы над портретом певицы Елены Образцовой в ее квартире, 1981 год © Валентин Мастюков/ТАСС

У своей работы "Поединок Пересвета с татарским богатырем", 1980 год © Валентин Мастюков/ТАСС

С женой Ниной, сыном Иваном и дочерью Верой, 1978 год © Валентин Мастюков/ТАСС

Среди посетителей выставки в Центральном выставочном зале, 1978 год © Валентин Мастюков/ТАСС

За работой в мастерской, 1978 год © Валентин Мастюков/ТАСС

Премьер-министр Индии Индира Ганди и художник Илья Глазунов у написанного портрета, 1973 год © А.Шальнев/ТАСС

Илья Глазунов на открытии персональной выставки в Центральном выставочном зале, 1978 год © Анатолий Ковтун/ТАСС

Илья Глазунов на открытии персональной выставки в Центральном выставочном зале, 1978 год

© Анатолий Ковтун/ТАСС

Премьер-министр Индии Индира Ганди и художник Илья Глазунов у написанного портрета, 1973 год

© А.Шальнев/ТАСС

Илья Глазунов, 1978 год

© Валентин Мастюков/ТАСС

За работой в мастерской, 1978 год

© Валентин Мастюков/ТАСС

Среди посетителей выставки в Центральном выставочном зале, 1978 год

© Валентин Мастюков/ТАСС

С женой Ниной, сыном Иваном и дочерью Верой, 1978 год

© Валентин Мастюков/ТАСС

У своей работы "Поединок Пересвета с татарским богатырем", 1980 год

© Валентин Мастюков/ТАСС

Во время работы над портретом певицы Елены Образцовой в ее квартире, 1981 год

© Валентин Мастюков/ТАСС

Работа над портретом писателя Владимира Солоухина, 1982 год

© Валентин Мастюков/ТАСС

Илья Глазунов у картины "Достоевский в Петербурге", 1982 год

© Валентин Мастюков/ТАСС

Во время занятий в мастерской портрета в Государственном художественном институте имени В. Сурикова

© Валентин Мастюков/ТАСС

Тверская область. Старица. Илья Глазунов делает этюды-наброски в Старице, Тверская область, 1983 год

© Валентин Мастюков/ТАСС

Во время репетиции оперы "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии": художник по костюмам Нина Виноградова-Бенуа, режиссер-постановщик Роман Тихомиров, заведующий художественно-постановочной частью Большого театра и Кремлевского Дворца съездов Арарат Чарухчиянц и художник Илья Глазунов, 1983 год

© Александр Коньков/ТАСС

Художник Илья Глазунов, 1983 год

© Валентин Мастюков/ТАСС

Во время раздачи автографов посетителям выставки, 1988 год

© Валентин Мастюков/ТАСС

Около работы "Великий эксперимент", 1990 год

© Валентин Мастюков/ТАСС

Илья Глазунов с сыном Иваном и дочерью Верой в мастерской, 1999 год

© Виктор Великжанин/ТАСС

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели и художник Илья Глазунов на открытии выставки Церетели в Манеже, 2006 год

© Михаил Фомичев/ТАСС

С президентом России Владимиром Путиным во время посещения Музея сословий России, являющегося частью Московской государственной галереи Ильи Глазунова, 2015 год

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС