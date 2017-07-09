Отпевание Ильи Глазунова пройдет во вторник в Богоявленском соборе

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Отпевание российского и советского художника Ильи Глазунова, скончавшегося в воскресенье на 88-м году жизни, состоится не в храме Христа Спасителя, а в Богоявленском соборе в Елохове. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Ранее предполагалось, что отпевание пройдет во вторник в храме Христа Спасителя.

"Отпевание будет совершено во вторник в Богоявленском соборе по просьбе родственников", - сказал Волков. Он добавил, что обряд отпевания будет вести викарий патриарха, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

Как сообщил ТАСС сын художника Иван Глазунов, прощание может начаться в понедельник, 10 июля, в старом соборе Сретенского монастыря. "Проститься можно после утренней службы. Около 11 утра. Послезавтра пройдет отпевание. Очевидно, в Елоховском соборе", - рассказал Глазунов-младший.

О месте похорон пока достоверно неизвестно.

Илья Глазунов родился 10 июня 1930 года в Ленинграде. С конца 1950-х годов является одним из самых известных советских и российских художников. Его выставки 80-90-х годов в Манеже, где были представлены масштабные полотна, имели огромный общественный резонанс.

Глазунов награжден орденами Трудового Красного Знамени, "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степеней. За непосредственное участие в реставрации и реконструкции зданий Московского Кремля, в том числе Большого Кремлевского дворца, был удостоен Государственной премии РФ.