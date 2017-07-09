Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Отпевание Ильи Глазунова пройдет во вторник в Богоявленском соборе

Культура
9 июля, 15:17 дата обновления: 9 июля, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

О месте похорон художника пока неизвестно

Поделиться
Материал из 1 страницы
Илья Глазунов

Илья Глазунов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Отпевание российского и советского художника Ильи Глазунова, скончавшегося в воскресенье на 88-м году жизни, состоится не в храме Христа Спасителя, а в Богоявленском соборе в Елохове. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Ранее предполагалось, что отпевание пройдет во вторник в храме Христа Спасителя.

"Отпевание будет совершено во вторник в Богоявленском соборе по просьбе родственников", - сказал Волков. Он добавил, что обряд отпевания будет вести викарий патриарха, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

Галерея
20 фото

Умер художник Илья Глазунов

Как сообщил ТАСС сын художника Иван Глазунов, прощание может начаться в понедельник, 10 июля, в старом соборе Сретенского монастыря. "Проститься можно после утренней службы. Около 11 утра. Послезавтра пройдет отпевание. Очевидно, в Елоховском соборе", - рассказал Глазунов-младший.

О месте похорон пока достоверно неизвестно.

Илья Глазунов родился 10 июня 1930 года в Ленинграде. С конца 1950-х годов является одним из самых известных советских и российских художников. Его выставки 80-90-х годов в Манеже, где были представлены масштабные полотна, имели огромный общественный резонанс.

Глазунов награжден орденами Трудового Красного Знамени, "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степеней. За непосредственное участие в реставрации и реконструкции зданий Московского Кремля, в том числе Большого Кремлевского дворца, был удостоен Государственной премии РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Умер Илья Глазунов
Персоны
Глазунов, Илья Сергеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
20
Умер художник Илья Глазунов
6
Даниила Гранина похоронили в поселке Комарово под Петербургом
7
Санкт-Петербург простился с Даниилом Граниным
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Антона Носика
2
В главного тренера регби-клуба "Кубань" попала молния во время матча
3
Трамп: настало время двигаться вперед в конструктивном сотрудничестве с Россией
4
Глава делегации РФ в ПА ОБСЕ заявил, что Крым есть и всегда будет частью России
5
Трамп на авиабазе тщетно пытался вернуть солдату сорванную ветром фуражку
6
ПА ОБСЕ приняла антироссийскую резолюцию о положении Крыма
7
Тиллерсон: США разочарованы отсутствием прогресса в выполнении "Минска-2"
Темы дня
Реклама