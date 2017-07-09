Андрияка: Глазунов воспитал талантливых мастеров, которыми гордится Россия

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Художник Сергей Андрияка считает Илью Глазунова, который скончался в воскресенье на 88 году жизни в Москве, выдающимся художником и учителем, воспитавшим прекрасных мастеров искусства, которыми гордится Россия. Об этом Андрияка сообщил ТАСС по телефону.
"Это был выдающийся и художник, и деятель. Он совершил гражданский подвиг: создал уникальную академию живописи, ваяния и зодчества. Ребята с огромным увлечением учились и учатся всегда в этой академии. Конечно, гордостью России можно назвать многих выпускников, которые стали прекрасными мастерами и выдающимися художниками",- сказал Андрияка.
Он отметил, что Глазунов всегда был сторонником традиционной живописи и искусства, и поэтому воспитывал своих учеников на лучших образцах русского и западноевропейского искусства. "Сначала у него не было своей академии, он начинал работать в Цюриховском институте. Студенты в единственной мастерской Ильи Сергеевича Глазунова работали не только днем, но и по ночам. Это единственная мастерская, где всегда горел свет, потому что увлечены были ребята, они хотели многому научиться",- сказал собеседник агентства.
По его словам, Глазунов вкладывал свою душу в студентов, понимая, что это будущее. "Это первый человек в России, который начал обучать строго придерживаясь именно старых традиций живописи, рисунка, то есть, воспитывать на хороших музейных образцах, это первый художник, который потратил колоссальное время на обучение. Я считаю, что это - подвижничество, это очень большое дело, которое он оставил после себя. Самое главное, что ему удалось воспитать прекрасных мастеров, которые сегодня являются гордостью нашего русского отечественного изобразительного искусства", - подчеркнул Андрияка.