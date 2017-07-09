Источник: похороны Глазунова состоятся на Новодевичьем кладбище 11 июля

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский и советский художник Илья Глазунов будет похоронен на Новодевичьем кладбище во вторник, 11 июля. Об этом ТАСС сообщил источник в правительстве Москвы.
"Похороны Ильи Глазунова состоятся во вторник, 11 июля, на Новодевичьем кладбище", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщал ТАСС пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, отпевание состоится в Богоявленском соборе в Елохове.
По словам сына художника Ивана Глазунова, прощание может начаться в понедельник, 10 июля, в старом соборе Сретенского монастыря.
Советский и российский художник-живописец, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник СССР Илья Глазунов скончался в воскресенье в Москве на 88-м году жизни.
С конца 1950-х годов Глазунов являлся одним из самых известных советских и российских художников. Его выставки 80-90-х годов в Манеже, где были представлены масштабные полотна, имели большой общественный резонанс. За непосредственное участие в реставрации и реконструкции зданий Московского Кремля, в том числе Большого Кремлевского дворца, был удостоен Государственной премии РФ.