Источник: похороны Глазунова состоятся на Новодевичьем кладбище 11 июля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский и советский художник Илья Глазунов будет похоронен на Новодевичьем кладбище во вторник, 11 июля. Об этом ТАСС сообщил источник в правительстве Москвы.

"Похороны Ильи Глазунова состоятся во вторник, 11 июля, на Новодевичьем кладбище", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал ТАСС пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, отпевание состоится в Богоявленском соборе в Елохове.

По словам сына художника Ивана Глазунова, прощание может начаться в понедельник, 10 июля, в старом соборе Сретенского монастыря.

Советский и российский художник-живописец, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник СССР Илья Глазунов скончался в воскресенье в Москве на 88-м году жизни.

С конца 1950-х годов Глазунов являлся одним из самых известных советских и российских художников. Его выставки 80-90-х годов в Манеже, где были представлены масштабные полотна, имели большой общественный резонанс. За непосредственное участие в реставрации и реконструкции зданий Московского Кремля, в том числе Большого Кремлевского дворца, был удостоен Государственной премии РФ.