Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Последняя выставка Глазунова завершилась в Великом Новгороде в начале июля

Культура
9 июля, 17:12 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 9, июля. /ТАСС

Илья Глазунов скончался 9 июля на 88-м году жизни

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июля. /ТАСС/. Последняя выставка картин Ильи Глазунова проходила с апреля по июль в Великом Новгороде - городе, с которым у художника были особенные отношения. Об этом в воскресенье сообщили в Новгородском музее-заповеднике.

Смотрите также
Илья Глазунов

Биография Ильи Глазунова

Советский и российский художник-живописец, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник СССР Илья Глазунов скончался в воскресенье в Москве на 88-м году жизни.

"С апреля по июль в Новгородском музее-заповеднике проходила последняя персональная прижизненная выставка народного художника СССР Ильи Глазунова за пределами столицы. Интерес к ней не утихал до последнего дня", - сказали в музее, отметив, что выставка завершилась 2 июля.

Советник гендиректора Новгородского музея-заповедника Исак Фрейдман, организатор выставки из постоянной экспозиции Государственной картинной галереи народного художника, рассказал об особом отношении художника к этому городу.

"Как мне рассказали сотрудники галереи, когда Илья Сергеевич услышал, что просят картины для Новгорода, то лично распорядился их отправить. Во-первых, это воспоминания об эвакуации в новгородскую деревню Гребло (1942-1944 - прим. ТАСС), во-вторых, он много работал, этюдничал здесь, когда учился в академии [художеств]. Он дал сюда пять или шесть работ из основной экспозиции галереи, что происходит крайне редко".

Глазунов написал множество картин, отражавших историю и природу Новгородчины. Так, широко известны его произведения "Господин Великий Новгород" и "Русская красавица", а картина "Новгородская деревня Гребло.

Озеро Великое" связана с детскими воспоминаниями об эвакуации в Великую Отечественную войну. Также этому периоду он посвятил главу своей книги "Россия распятая". В 1988 году деревня опустела и была исключена из списка населенных пунктов Мошенского района.

Смотрите также

Член Общественной палаты: Глазунов внес уникальный вклад в российское искусство

Андрияка: Глазунов воспитал талантливых мастеров, которыми гордится Россия

Путин и Медведев выразили соболезнования в связи с кончиной Ильи Глазунова

Патриарх Кирилл помолился за упокой художника Ильи Глазунова

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Умер Илья Глазунов
Персоны
Глазунов, Илья Сергеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
20
Умер художник Илья Глазунов
6
Даниила Гранина похоронили в поселке Комарово под Петербургом
7
Санкт-Петербург простился с Даниилом Граниным
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прибас: Трамп не поверил заверениям Путина о невмешательстве РФ в выборы США
2
В главного тренера регби-клуба "Кубань" попала молния во время матча
3
Биография Антона Носика
4
Порошенко заявил о сотрудничестве с США по предотвращению "Северного потока-2"
5
Умер медиаменеджер Антон Носик
6
Путин: российская экономика совершенно очевидно вышла из рецессии
7
Глава делегации РФ в ПА ОБСЕ заявил, что Крым есть и всегда будет частью России
Темы дня
Реклама