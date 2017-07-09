Последняя выставка Глазунова завершилась в Великом Новгороде в начале июля

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июля. /ТАСС/. Последняя выставка картин Ильи Глазунова проходила с апреля по июль в Великом Новгороде - городе, с которым у художника были особенные отношения. Об этом в воскресенье сообщили в Новгородском музее-заповеднике.

Советский и российский художник-живописец, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник СССР Илья Глазунов скончался в воскресенье в Москве на 88-м году жизни.

"С апреля по июль в Новгородском музее-заповеднике проходила последняя персональная прижизненная выставка народного художника СССР Ильи Глазунова за пределами столицы. Интерес к ней не утихал до последнего дня", - сказали в музее, отметив, что выставка завершилась 2 июля.

Советник гендиректора Новгородского музея-заповедника Исак Фрейдман, организатор выставки из постоянной экспозиции Государственной картинной галереи народного художника, рассказал об особом отношении художника к этому городу.

"Как мне рассказали сотрудники галереи, когда Илья Сергеевич услышал, что просят картины для Новгорода, то лично распорядился их отправить. Во-первых, это воспоминания об эвакуации в новгородскую деревню Гребло (1942-1944 - прим. ТАСС), во-вторых, он много работал, этюдничал здесь, когда учился в академии [художеств]. Он дал сюда пять или шесть работ из основной экспозиции галереи, что происходит крайне редко".

Глазунов написал множество картин, отражавших историю и природу Новгородчины. Так, широко известны его произведения "Господин Великий Новгород" и "Русская красавица", а картина "Новгородская деревня Гребло.

Озеро Великое" связана с детскими воспоминаниями об эвакуации в Великую Отечественную войну. Также этому периоду он посвятил главу своей книги "Россия распятая". В 1988 году деревня опустела и была исключена из списка населенных пунктов Мошенского района.