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Президентом фестиваля "Нашествие" стал Сергей Шнуров

Культура
9 июля, 18:49 UTC+3 ЗАВИДОВО область/ 9, июля. /ТАСС

Второе место по итогам голосования занял лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, третье - экс-вокалист группы "Ария" Валерий Кипелов

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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и медиадиректор фестиваля "Нашествие" Сергей Горбачев во время объявления президента всероссийского музыкального фестиваля "Нашествие - 2017" - лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и медиадиректор фестиваля "Нашествие" Сергей Горбачев во время объявления президента фестиваля - Сергея Шнурова

© Александр Рюмин/ТАСС

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 9 июля. /ТАСС/. Президентом музыкального фестиваля "Нашествие" стал лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Имя победителя с главной сцены фестиваля объявила в воскресенье глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

Как отметили организаторы, всего за три дня выборов, проходивших на "избирательном участке", установленном на поле фестиваля, проголосовали 7858 человек. Вслед за Шнуровым, набравшим по итогам 20,9% голосов, второе место с результатом 16,34% голосов занял лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. На третьем месте - экс-вокалист группы "Ария" Валерий Кипелов, который получил 15,16% голосов.

"Самыми упорными, несмотря на дождь, оказались поклонники Шнура [Сергея Шнурова]", - сказала глава ЦИК журналистам на пресс-конференции. По словам вице-президента компании-организатора "Мультимедиа Холдинг" Сергея Горбачева, почти все музыканты следили за ходом выборов, а сам победитель "был удивлен предварительным итогам, потому что был уверен, что лидирует Юрий Шевчук, за которого он бы и отдал свой голос". "Я бы тоже", - добавила Памфилова.

Говоря о том, какими функциями может быть наделен "народный избранник", Горбачев пояснил, что организаторам хотелось бы, чтобы президент фестиваля являлся олицетворением "Нашествия", представлял бы его на музыкальных проектах "Нашего радио", а также открыл бы фестиваль в следующем году.

Со своей стороны, по мнению главы ЦИК РФ, президент фестиваля должен направить оказанное ему доверие людей "на развитие музыки, музыкальной культуры".

Ход выборов

Выборы президента "Нашествия" проводились в три этапа. С 21 по 25 июня все желающие могли выдвинуть кандидатуру любого музыканта из числа выступающих на "Нашествии" через специальную форму на сайте "Нашего радио". С 26 июня по 2 июля проводился предварительный отбор (праймериз), когда можно было проголосовать за понравившегося кандидата.

По итогам предварительного голосования были отобраны 15 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов. Последний этап проходил с 7 по 9 июля на поле самого фестиваля, где была установлена специальная палатка - "избирательный участок", которая закончила свою работу в воскресенье в 14:00 мск.

Помимо тройки лидеров на фестивале можно было отдать голос за Вячеслава Бутусова ("Наутилус Помпилиус", "Ю-Питер"), экс-лидера группы "Смысловые галлюцинации" Сергея Бобунца, Константина Кинчева ("Алиса"), Илью (Черт) Кнабенгофа ("Пилот"), Константина Кулясова ("АнимациЯ"), Наталью О'Шей (Хелависа, группа "Мельница"), Земфиру, Глеба Самойлова (The Matrixx, экс-лидер "Агаты Кристи"), Гарика Сукачева ("Бригада С" и "Неприкасаемые"), Эдмунда Шклярского ("Пикник"), эстрадного певца Филиппа Киркорова, которого, по словам организаторов, "выдвинули поклонники", а также бывшего певца группы "На-на" Владимира Левкина, принявшего участие в выборах как самовыдвиженец.

"Вбросы и карусели"

Глава ЦИК также рассказала, что на выборах не обошлось без нарушений.

"Были две попытки вброса и по-моему одна попытка карусели. Но поскольку пресса была в качестве наблюдателей и бдительно за этим следила, и наши волонтеры от ЦИК и от Тверской избирательной комиссии, в том числе волонтеры Высшей школы экономики и МГУ, внимательно за этим следили и вовремя предотвратили и не допустили", - рассказала Памфилова, добавив, что эти выборы проходили не так строго, как политические.

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Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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