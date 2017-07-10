Фильм "Человек-паук: Возвращение домой" за премьерную неделю собрал $257 млн

Москва, 10 июля. /Корр.ТАСС Виталий Макарчев/. Крупный коммерческий успех сопутствовал выходу фильма "Человек-паук: Возвращение домой" (Spider-Man: Homecoming) режиссера Джона Уоттса, который является вторым по счету перезапуском фильма франшизы "Человек-паук". За премьерную неделю лента сделала кассовые сборы в размере $257 млн: $117 млн принес рынок США, за их пределами получено $140 млн.

Расходы на производство картины составляют $175 млн.

Тем самым оказалась верной стратегия создателей картины - кинокомпаний Columbia Pictures, входящая в группу Sony Pictures, и Marvel Studios, которая состояла в стремлении вернуться к психологическим истокам образа главного героя. В комиксе "Человек-паук" издательства Marvel основной персонаж - Питер Паркер подросток из старших школьных классов.

В результате, как показывает статистика посещаемости кинотеатров, фильм привлек значительное количество молодых людей, которым понятны переживания своего сверстника. Голливудская критика отмечает также отличную игру 21-летнего британского актера Тома Холланда, который исполнил роль 15-летнего Питера Паркера.

Фильм за пределами США демонстрируется в 56 странах. В Азии за премьерную неделю картина заработала $61,3 млн, включая Южную Корею, где за пять дня показов кассовые сборы составили $25,8 млн. В Мексике – $12 млн, в Бразилии - $9 млн, в Великобритании в прокате "Человек-паук: Возвращение домой" заработал $11,8 млн, в России - $7,8 млн, в Австралии - $7,6 млн.

Пока картина не поступила еще на такие крупные рынки как Китай, Франция, Германия, Испания и Япония.

Нынешний коммерческий успех фильма "Человек-паук: Возвращение домой" является важным событием для кинокомпании Sony, которая восстанавливает свою нормальную работу после крупнейшей в истории Голливуда хакерской атаки 2014 года.

В целом повторяется ситуация со знаменитой франшизой об агенте 007 Джеймсе Бонде, когда Sony удалось стряхнуть с нее пыль, вернувшись к истокам героя писателя Яна Флеминга с актером Дэниелом Крэйгом и картиной "Казино "Рояль" (Casino Royale, 2006).

Нынешний успех "Человека-паука" определил и производство сиквелов. Согласно кинематографическим кругам, будет еще два фильма. При этом каждый соответствует очередному школьному году Питера Паркера в исполнении Холланда.