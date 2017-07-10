Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фильм "Человек-паук: Возвращение домой" за премьерную неделю собрал $257 млн

Культура
10 июля, 10:18 UTC+3

Расходы на производство картины составляют $175 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы

Москва, 10 июля. /Корр.ТАСС Виталий Макарчев/.  Крупный коммерческий успех сопутствовал выходу фильма "Человек-паук: Возвращение домой" (Spider-Man: Homecoming) режиссера Джона Уоттса, который является вторым по счету перезапуском фильма франшизы "Человек-паук". За премьерную неделю лента сделала кассовые сборы в размере $257 млн: $117 млн принес рынок США, за их пределами получено $140 млн.

Расходы на производство картины составляют $175 млн.

Тем самым оказалась верной стратегия создателей картины - кинокомпаний Columbia Pictures, входящая в группу Sony Pictures, и Marvel Studios, которая состояла в стремлении вернуться к психологическим истокам образа главного героя. В комиксе "Человек-паук" издательства Marvel основной персонаж - Питер Паркер подросток из старших школьных классов. 

В результате, как показывает статистика посещаемости кинотеатров, фильм привлек значительное количество молодых людей, которым понятны переживания своего сверстника. Голливудская критика отмечает также отличную игру 21-летнего британского актера Тома Холланда, который исполнил роль 15-летнего Питера Паркера.

Фильм за пределами США демонстрируется в 56 странах. В Азии за премьерную неделю картина заработала $61,3 млн, включая Южную Корею, где за пять дня показов кассовые сборы составили $25,8 млн. В Мексике – $12 млн, в Бразилии - $9 млн, в Великобритании в прокате "Человек-паук: Возвращение домой" заработал $11,8 млн, в России - $7,8 млн, в Австралии - $7,6 млн.

Пока картина не поступила еще на такие крупные рынки как Китай, Франция, Германия, Испания и Япония.

Нынешний коммерческий успех фильма "Человек-паук: Возвращение домой" является важным событием для кинокомпании Sony, которая восстанавливает свою нормальную работу после крупнейшей в истории Голливуда хакерской атаки 2014 года.

В целом повторяется ситуация со знаменитой франшизой об агенте 007 Джеймсе Бонде, когда Sony удалось стряхнуть с нее пыль, вернувшись к истокам героя писателя Яна Флеминга с актером Дэниелом Крэйгом и картиной "Казино "Рояль" (Casino Royale, 2006).

Нынешний успех "Человека-паука" определил и производство сиквелов. Согласно кинематографическим кругам, будет еще два фильма. При этом каждый соответствует очередному школьному году Питера Паркера в исполнении Холланда.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
20
Умер художник Илья Глазунов
6
Даниила Гранина похоронили в поселке Комарово под Петербургом
7
Санкт-Петербург простился с Даниилом Граниным
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра"
2
МВД вводит новые правила регистрации транспортных средств
3
На Керченском мосту началась укладка асфальта
4
Куйвашев: руководство завода в Нижнем Тагиле не просило о помощи
5
В результате ДТП под Петербургом погибли пять человек
6
Маккейн: США проигрывают войну в Афганистане
7
Сергей Чемезов: общее прошлое с президентом Путиным ─ не индульгенция
Темы дня
Реклама