Юрий Стоянов пообещал вернуться на телевидение к зиме

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Евгения Пикулева/. Российский актер и телеведущий, народный артист РФ Юрий Стоянов, который в понедельник отмечает свое 60-летие, пообещал в ближайшее время порадовать зрителей новой программой, которая будет выходить на телеканале "Россия". Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Да, безусловно, будет, - сказал юбиляр, отвечая на вопрос, появится ли снова передача, чем-то похожая на "Городок". - Жизнь заставляет меня прийти к этому решению. Такая же, как "Городок", программа невозможна без Ильи Олейникова".

По словам Стоянова, сейчас много замечательных артистов, но нет того, кто мог бы стать постоянным напарником по передаче . "И я понял - снимаясь в кино, я в лучшем случае могу быть одним из них. Поэтому я решил - занимайся тем делом, где ты один, а не один из многих. Тем, что ты умеешь делать лучше других, а вместо одного незаменимого партнера появится очень много замечательных артистов-друзей", - рассказал он.

Юбиляр не уточнил, когда зрители увидят новую передачу, но, по его словам, это произойдет скоро.

Не жить прошлым

Стоянов считает, что его жизнь не делится на ту, что была до передачи, и после нее. "Для меня то время продолжается, а для зрителя оно временно прервалось", - пояснил он.

Актер отметил, что он не живет прошлым. "Если бы я ежедневно занимался оплакиванием "Городка", я бы не смог больше ничего сделать. И, кстати, мой партнер, Илюша, этого бы не одобрил", - сказал он.

Бессменным партнером Стоянова по "Городку" с 1993 года был Илья Олейников, скончавшийся в 2012 году.