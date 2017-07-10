Юрий Стоянов пообещал вернуться на телевидение к зиме

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МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Евгения Пикулева/. Российский актер и телеведущий, народный артист РФ Юрий Стоянов, который в понедельник отмечает свое 60-летие, пообещал в ближайшее время порадовать зрителей новой программой, которая будет выходить на телеканале "Россия". Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
"Да, безусловно, будет, - сказал юбиляр, отвечая на вопрос, появится ли снова передача, чем-то похожая на "Городок". - Жизнь заставляет меня прийти к этому решению. Такая же, как "Городок", программа невозможна без Ильи Олейникова".
По словам Стоянова, сейчас много замечательных артистов, но нет того, кто мог бы стать постоянным напарником по передаче . "И я понял - снимаясь в кино, я в лучшем случае могу быть одним из них. Поэтому я решил - занимайся тем делом, где ты один, а не один из многих. Тем, что ты умеешь делать лучше других, а вместо одного незаменимого партнера появится очень много замечательных артистов-друзей", - рассказал он.
Юбиляр не уточнил, когда зрители увидят новую передачу, но, по его словам, это произойдет скоро.
Стоянов считает, что его жизнь не делится на ту, что была до передачи, и после нее. "Для меня то время продолжается, а для зрителя оно временно прервалось", - пояснил он.
Актер отметил, что он не живет прошлым. "Если бы я ежедневно занимался оплакиванием "Городка", я бы не смог больше ничего сделать. И, кстати, мой партнер, Илюша, этого бы не одобрил", - сказал он.
Бессменным партнером Стоянова по "Городку" с 1993 года был Илья Олейников, скончавшийся в 2012 году.