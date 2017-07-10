Юрий Стоянов собирается написать книгу с советами для начинающих актеров

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МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Евгения Пикулева/. Народный артист РФ Юрий Стоянов, который в понедельник отмечает свое 60-летие, планирует написать небольшую книгу, в которой даст советы начинающим актерам. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
"Я хочу написать небольшую книжечку - такие советы профессиональному актеру, у которого что-то не складывается", - сказал Стоянов.
По словам юбиляра, он хочет, чтобы книга помогла молодым коллегам не повторить его профессиональных ошибок. "Я хочу, чтобы начинающие актеры что-то поняли как можно раньше, скажем, в 22-23 года, - пояснил он. - Мне очень не хватало таких советов в свое время, чтобы все-таки не зависеть тотально от некоторых обстоятельств нашей профессии".
"Хочу, чтобы получился этакий маленький учебник-подсказка, к которому можно было обращаться прямо на ходу в то время, когда кажется, что у тебя ничего не получается, - уточнил он. - Это будет такой монолог "позднего артиста".
Кроме того, Стоянов планирует написать еще одну книгу в жанре небольшого рассказа, в которой будет много "смешного и грустного".
По словам артиста, он уже начал эту работу. "Наговорил большую часть на диктофон, чтобы только оформить какую-то часть своих мыслей. К сожалению, я не умею работать по принципу расшифровки записей. Я могу работать только в тот момент, когда я пишу и стучу по клавишам ноутбука", - сказал Стоянов.
17 мая актер представил в ТАСС книгу "Игра в Городки", посвященную тем, кто знал и любил передачу "Городок", которую Стоянов вел вместе с Ильей Олейниковым до самой смерти его бессменного партнера - с 1993 по 2012 год.