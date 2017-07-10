Галерея Глазунова во вторник будет работать бесплатно

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова будет работать бесплатно во вторник, когда пройдут прощание с живописцем и его похороны. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Департамента культуры Москвы.
"Завтра Галерея Глазунова будет работать бесплатно, - отметила собеседница агентства. - Также там будет установлена книга памяти, где каждый желающий сможет написать слова об Илье Сергеевиче".
В самой галерее уточнили, что бесплатное посещение не будет распространяться на экспозицию "Музей сословий России". "Осмотр экспозиции возможен только в составе экскурсионной группы и осуществляется по сеансам", - сказал ТАСС сотрудник картинной галереи Ильи Глазунова.
Желающие почтить память художника могут это сделать уже в понедельник. Прощание с Глазуновым началось 10 июля в 11 утра в Богоявленском соборе в Елохове.
Илья Глазунов, советский и российский художник-живописец, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник СССР скончался 9 июля в Москве в возрасте 87 лет. Отпевание состоится в Богоявленском соборе в Елохове 11 июля, в тот же день на Новодевичьем кладбище пройдут похороны.
Глазунов участвовал в работах по реконструкции Большого Кремлевского дворца и над оформлением посольства СССР в Испании. В 2004 году была открыта Московская государственная галерея Ильи Глазунова, в которой выставлены более 300 работ художника, подаренных им Москве.