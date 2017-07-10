ГАБТ переносит премьеру "Нуреева" в постановке Серебренникова на май 2018 года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) перенес премьеру балета "Нуреев", которая должна была состояться 11 июля, на май 2018 года, об отмене постановки речи не идет. Об этом в понедельник на специально организованном пресс-брифинге официально объявил генеральный директор ГАБТа Владимир Урин.

Он сразу заявил, что "речь об отмене премьеры не идет, речь идет о переносе". Урин добавил, что изначально премьера балета планировалась на сезон 2018-2019, но "произошел сбой" в репертуаре. Главная причина - "неготовность спектакля" к премьере. По словам гендиректора театра, никаких других причин для этого нет. Он рассказал, что рассматривались разные варианты и разные даты, когда театр сможет показать спектакль. "В итоге премьера пройдет 4-5 мая 2018 года", - сказал Урин.

Гендиректор Большого подчеркнул, что, выбирая для постановки фигуру Рудольфа Нуреева, он понимал, что личность у него была "неоднозначная, со сложной судьбой, рассказать о нем было достаточно непросто". "Я прекрасно понимал, что там будет соответствующая тема, которая вызовет неприятие целого ряда людей", - сказал Урин.

Он добавил, что давно не видел в Большом театре такого количества журналистов. "Такой интерес я помню только при своем назначении", - подчеркнул Урин.

По словам Урина, многие задают ему вопрос, связан ли перенос с делом вокруг Кирилла Серебренникова и "Гоголь-Центра".

"Спектакль не готов, никаких других обстоятельств не было, - заявил гендиректор. - У меня спрашивают: "Вам кто-нибудь по этому поводу звонил? Да, звонил, министр (культуры - прим. ТАСС). Он сказал: "Мне задают вопросы, в двух словах скажите, что происходит".

Он отметил, что это был единственный звонок. "Никакой другой истории не существует, - добавил Урин. - Навряд ли мне поверят, но уже ваше дело. Я рассказал так, как происходило в театре".

Театр вернет деньги за билеты

Большой театр вернет деньги за билеты на премьерные показы "Нурееве", сообщил Урин. "Билеты нужно будет покупать заново, деньги за уже купленные на июль билеты Большой театр вернет", - сказал он.

Премьера должна была состояться 11 июля. Над созданием балета работали композитор Илья Демуцкий, автор либретто, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и хореограф Юрий Посохов. Эта же команда в 2015 году делала в ГАБТе постановку "Героя нашего времени". Премьера спектакля состоялась 22 июля 2015 года, по итогам сезона он был отмечен "Золотой маской".

Рудольф Нуреев (1939-1993) работал в труппе театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр). В 1961 году танцор решил не возвращаться в СССР с гастролей в Париже, став одним из первых артистов, эмигрировавших из страны.