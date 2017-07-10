ГАБТ переносит премьеру "Нуреева" в постановке Серебренникова на май 2018 года

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) перенес премьеру балета "Нуреев", которая должна была состояться 11 июля, на май 2018 года, об отмене постановки речи не идет. Об этом в понедельник на специально организованном пресс-брифинге официально объявил генеральный директор ГАБТа Владимир Урин.
Он сразу заявил, что "речь об отмене премьеры не идет, речь идет о переносе". Урин добавил, что изначально премьера балета планировалась на сезон 2018-2019, но "произошел сбой" в репертуаре. Главная причина - "неготовность спектакля" к премьере. По словам гендиректора театра, никаких других причин для этого нет. Он рассказал, что рассматривались разные варианты и разные даты, когда театр сможет показать спектакль. "В итоге премьера пройдет 4-5 мая 2018 года", - сказал Урин.
Гендиректор Большого подчеркнул, что, выбирая для постановки фигуру Рудольфа Нуреева, он понимал, что личность у него была "неоднозначная, со сложной судьбой, рассказать о нем было достаточно непросто". "Я прекрасно понимал, что там будет соответствующая тема, которая вызовет неприятие целого ряда людей", - сказал Урин.
Он добавил, что давно не видел в Большом театре такого количества журналистов. "Такой интерес я помню только при своем назначении", - подчеркнул Урин.
По словам Урина, многие задают ему вопрос, связан ли перенос с делом вокруг Кирилла Серебренникова и "Гоголь-Центра".
"Спектакль не готов, никаких других обстоятельств не было, - заявил гендиректор. - У меня спрашивают: "Вам кто-нибудь по этому поводу звонил? Да, звонил, министр (культуры - прим. ТАСС). Он сказал: "Мне задают вопросы, в двух словах скажите, что происходит".
Он отметил, что это был единственный звонок. "Никакой другой истории не существует, - добавил Урин. - Навряд ли мне поверят, но уже ваше дело. Я рассказал так, как происходило в театре".
Большой театр вернет деньги за билеты на премьерные показы "Нурееве", сообщил Урин. "Билеты нужно будет покупать заново, деньги за уже купленные на июль билеты Большой театр вернет", - сказал он.
Премьера должна была состояться 11 июля. Над созданием балета работали композитор Илья Демуцкий, автор либретто, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и хореограф Юрий Посохов. Эта же команда в 2015 году делала в ГАБТе постановку "Героя нашего времени". Премьера спектакля состоялась 22 июля 2015 года, по итогам сезона он был отмечен "Золотой маской".
Рудольф Нуреев (1939-1993) работал в труппе театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр). В 1961 году танцор решил не возвращаться в СССР с гастролей в Париже, став одним из первых артистов, эмигрировавших из страны.