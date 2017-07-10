Урин: перенос "Нуреева" в постановке Серебренникова принесет ГАБТу репутационные потери

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) понесет репутационные потери из- за переноса на май 2018 года премьеры балета "Нуреев", которая должна была состояться 11 июля. Об этом в понедельник на специально организованном пресс-брифинге официально объявил генеральный директор ГАБТа Владимир Урин.

Из-за неготовности спектакля премьерные показы будут перенесены, по словам Урина, на 4-5 мая 2018 года. "Репутационные потери есть", - сказал он, добавив, что любой перенос спектакля влечет за собой негативные последствия. "Но для нас важнее качество спектакля, - отметил Урин. - Финансовых потерь абсолютно нет, спектакль, на который потрачены государственные деньги, состоится в мае".

Гендиректор добавил, что постановка Серебреникова, безусловно, вызовет "неоднозначную оценку, споры точно будут".

На вопрос, почему на брифинг не пришли автор либретто, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и хореограф Юрий Посохов, Урин отметил, что "это их дело, их право, они были пригашены". Также он опроверг слухи о том, что постановку хотел купить Роман Абрамович. Генеральный директор пояснил, что "невозможно продать спектакль, созданный на государственные деньги".

Над созданием балета работали композитор Илья Демуцкий, Серебренников и Посохов. Эта же команда в 2015 году делала в ГАБТе постановку "Героя нашего времени". Премьера спектакля состоялась 22 июля 2015 года, по итогам сезона он был отмечен "Золотой маской".

Рудольф Нуреев (1939-1993) работал в труппе театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр). В 1961 году танцор решил не возвращаться в СССР с гастролей в Париже, став одним из первых артистов, эмигрировавших из страны.