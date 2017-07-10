Что нужно знать о включении Успенского собора в список всемирного наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО включило Успенский собор в Свияжске в список Всемирного наследия. ТАСС рассказывает о том, почему соборная фреска святого с лошадиной головой — это не богохульство, а редчайший религиозный памятник и чем еще примечателен архитектурный ансамбль собора.

Центр христианства в Среднем Поволжье

Остров-град Свияжск находится в 30 км от Казани — в устье реки Свияга. Это первый православный город в регионе Среднего Поволжья. Он был основан еще в 1551 году царем Иваном Грозным как форпост русских войск. Именно с него царь и начал завоевание Казани.

В XVI—XVIII века Свияжский Успенский монастырь входил в число двадцати самых богатых в России. Однако в XIX веке Свияжск обеднел, а реформа 1764 года (когда церковные земли были секуляризованы, то есть отошли государству) и вовсе усугубила положение монастыря.

Тем не менее, до наших дней в городе сохранились около двух десятков значимых памятников исторического наследия XVI-XIX веков. Среди них — Успенский собор, который был возведен псковско-новгородскими мастерами в 1561 году.

На территории собора находится единственная в мире сохранившаяся фреска Святого Христофора, где он изображен с лошадиной головой. Хотя в раннехристианский период мученика чаще изображали с головой пса.

По одной из апокрифических версий, святой был настолько красив, что девушки постоянно пытались соблазнить его. Поэтому, чтобы избежать искушения, он попросил бога сделать его внешность безобразной.

Большинство изображений Христофора с звериными головами уничтожили в XVIII веке в период иконоборчества. С того же момента святого начали изображать только в образе человека.

Среди наиболее известных и ценных композиций, которые можно увидеть в Успенском соборе, также "Новозаветная Троица", "Успение Божией Матери", "Распятый Христос на груди Бога Саваофа" и "Шествие праведных в рай".

Дорога до списка наследия

Досье "Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск" было представлено в комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в начале 2016 года.

Номинацию к обсуждению представила эксперт международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ICOMOS (ИКОМОС) Сьюзен Деньер. Британский специалист в августе 2014 года побывала в Свияжске с консультативной миссией и положительно охарактеризовала этот архитектурный ансамбль.

Поддержку также выразили постоянные представители стран-членов комитета Всемирного наследия при ЮНЕСКО. В целом в организации отметили, что фрески собора "относятся к числу редчайших примеров восточной православной настенной живописи".

Вместе с Успенским собором на заседании 41-й сессии Комитета Всемирного наследия в список были включены такие памятники, как исторический город Йезд в Иране, священный остров Окиносима в Японии и венецианские оборонительные сооружения XVI—XVII веков на территории между областью Ломбардия в Италии и восточным побережьем Адриатического моря.

Российские памятники, включенные в список ЮНЕСКО

Список всемирного наследия ЮНЕСКО составляется с 1978 года. В него включаются представляющие "большую ценность для человечества" художественные, исторические и природные памятники, а также морские объекты.

Однако список имеет не только охранную функцию, но и создает рекламу памятникам. По данным экспертов, внесение какого-либо объекта в список наследия, как правило, повышает доходы от его эксплуатации вдвое, а то и втрое.

По состоянию на начало 2017 года в списке значилось 26 российских объектов. Российские объекты были впервые включены в список ЮНЕСКО в 1990 году - весь исторический центр Санкт-Петербурга, историческая часть Кронштадта, крепость Шлиссельбург, Петергоф, Ораниенбаум, Царское Село, Гатчина и другие.

В том же году в список вошли Московский Кремль, Красная площадь и архитектурный ансамбль Кижского погоста, известный своими памятниками деревянного зодчества. Среди известных российских памятников в списке ЮНЕСКО такие объекты, как исторический центр Великого Новгорода и его окрестности, белокаменная архитектура Суздаля и Владимира, историко-культурный комплекс Соловецких островов, озеро Байкал и вулканы Камчатки.

Тимур Фехретдинов