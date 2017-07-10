Путин отметил вклад Глазунова в сохранение российского искусства и культуры

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью художника Ильи Глазунова, отметив его вклад в возрождение шедевров истории и сохранение национального искусства и культуры. Телеграмма соболезнования опубликована на сайте Кремля.

"Ушел из жизни подлинный Мастер, выдающийся представитель отечественной художественной школы, человек, обладающий огромной созидательной энергией, достоинством, искренней болью и заботой о судьбе России", - отметил президент. "Илья Сергеевич преданно, подвижнически служил Отечеству и своему народу, внес колоссальный вклад в возрождение бесценных шедевров древнерусской истории, уникальной старинной иконописи, сохранение национального искусства и культуры", - убежден он.

Путин отметил, что у Глазунова есть ученики и последователи, а в память о нем остались "его работы, пронизанные верой в высокое предназначение человека, в торжество духовных, нравственных идеалов".

Советский и российский художник-живописец, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник СССР Илья Глазунов ушел из жизни 9 июля на 88-м году жизни.