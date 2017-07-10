Путин отметил вклад Глазунова в сохранение российского искусства и культуры

Что нужно знать вкладчикам банка "Югра"Экономика и бизнес 10 июля, 15:22
Кузнецова обыграла Радваньскую и вышла в четвертьфинал УимблдонаСпорт 10 июля, 15:18
Суд отказался закрыть буферные пруды Омского НПЗ по иску РосприроднадзораСибирь 10 июля, 15:14
Глава МВД Германии сравнил радикальных демонстрантов на G20 с исламистамиМеждународная панорама 10 июля, 15:12
Наставник "Фенербахче" Обрадович признан лучшим тренером прошлого сезона ЕвролигиСпорт 10 июля, 15:08
Мантуров предложил использовать роботов в труднодоступных районах РоссииВ стране 10 июля, 15:04
В Кремле не знают адвоката Весельницкую, с которой виделся Трамп-младшийПолитика 10 июля, 15:02
Экс-глава Карелии Худилайнен вошел в состав совета директоров АО "Усть-Луга Ойл"Транспорт 10 июля, 14:58
Сбербанк установил первый банкомат с функцией распознавания лицЭкономика и бизнес 10 июля, 14:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью художника Ильи Глазунова, отметив его вклад в возрождение шедевров истории и сохранение национального искусства и культуры. Телеграмма соболезнования опубликована на сайте Кремля.
"Ушел из жизни подлинный Мастер, выдающийся представитель отечественной художественной школы, человек, обладающий огромной созидательной энергией, достоинством, искренней болью и заботой о судьбе России", - отметил президент. "Илья Сергеевич преданно, подвижнически служил Отечеству и своему народу, внес колоссальный вклад в возрождение бесценных шедевров древнерусской истории, уникальной старинной иконописи, сохранение национального искусства и культуры", - убежден он.
Путин отметил, что у Глазунова есть ученики и последователи, а в память о нем остались "его работы, пронизанные верой в высокое предназначение человека, в торжество духовных, нравственных идеалов".
Советский и российский художник-живописец, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник СССР Илья Глазунов ушел из жизни 9 июля на 88-м году жизни.