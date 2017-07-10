Интерьеры Кремля реставрировались по эскизам Глазунова

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Память об Илье Глазунове сохранит Московский Кремль, в реставрации которого художник принимал участие в 1990-х годах. Ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник СССР скончался 9 июля в Москве на 88 году. Соболезнования в связи с его кончиной выразил президент РФ Владимир Путин, отметивший подвижничество и колоссальный вклад Глазунова в сохранение национального искусства и культуры.

Создатель дворцовых интерьеров

Как рассказал ТАСС официальный представитель Федеральной службы охраны (ФСО), доктор исторических наук Сергей Девятов, многие помещения Большого Кремлевского дворца (БКД) сейчас выглядят именно так, как их задумывал Глазунов.

В первую очередь историк назвал Малахитовое фойе, хорошо известное по телевизионным репортажам. В этом зале, как правило, подписываются документы и проводятся пресс-конференции президента России и его зарубежных гостей по итогам визитов. Во время комплексной реставрации и реконструкции Дворца в 1995-1999 годах оно создавалась по проекту Глазунова. "Это вытянутое помещение с довольно низкими потолками было весьма непростой задачей для оформителей. Глазунов предложил приемы, зрительно "исправляющие" зал", - отметил Девятов.

Название фойе дали темно-зеленые колонны вдоль стен, но это не натуральный малахит, а тщательно выполненная ручная роспись. "Дело в том, что так повелось с момента постройки Дворца в середине Х1Х века, когда колонны не отделывались натуральным камнем, а расписывались", - объяснил историк. По эскизам художника были созданы и бронзовые светильники в стилистике церковных светильников ХУП века.

Представитель ФСО напомнил, что Глазунов принимал участие и в восстановлении двух парадных залов - Андреевского и Александровского, где проводятся важные заседания и приемы. Однако более масштабной работой Глазунова стала не реставрация существовавших залов, а фактическая перестройка гостевого корпуса БКД.

Как рассказали ТАСС на историческом факультете МГУ, гостевой корпус БКД - пятиэтажное здание во внутреннем дворе Дворца, построенное на месте снесенного в 1934 году храма Спаса на Бору. Бетонная пристройка использовалась для кулуарных переговоров, в нее вел коридор из Малахитового фойе. Сама она была выполнена в "сталинско-минималистичном" стиле, поэтому при комплексной реставрации корпус нужно было "довести" ее до уровня всего Дворца. Салон, Красный и Зеленый залы, Штофный зал создавались по лучшим интерьерным образцам ХУШ-Х1Х веков в стиле русского классицизма в современном прочтении - с огромными окнами и каминами. Стены украшают гравюры Жана Делабарта с видами Москвы, картины Х1Х века, в том числе - портреты Николая Первого, который был инициатором строительства Дворца, и архитектора Константина Тона.

Полностью по эскизам Глазунова создавался и Петровский зал БКД с голландскими изразцовыми печами и такими же изразцовыми плинтусами, выполненными по образцам конца ХУП - начала ХУШ века.

"Глазунов участвовал в работах и по оформлению президентской зоны в 14-м корпусе Кремля, который был демонтирован в 2016 году", - рассказал Девятов. По его словам, проекты Глазунова выбрал лично президент РФ Борис Ельцин, когда в 1992-1995 годах в 14-м корпусе оформлялись рабочий кабинет, комната отдыха, приемная, зал заседаний Совета безопасности и другие представительские помещения. "Подлинник кабинета Ельцина сохранился, он находится в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге", - констатировал представитель ФСО.

Подвижник национального искусства

Владимир Путин отметил огромный вклад Ильи Глазунова в возрождение шедевров истории и сохранение национального искусства и культуры. "Ушел из жизни подлинный мастер, выдающийся представитель отечественной художественной школы, человек, обладающий огромной созидательной энергией, достоинством, искренней болью и заботой о судьбе России", - отметил президент. "Илья Сергеевич преданно, подвижнически служил Отечеству и своему народу, внес колоссальный вклад в возрождение бесценных шедевров древнерусской истории, уникальной старинной иконописи, сохранение национального искусства и культуры", - подчеркнул он.

Путин отметил, что Глазунов стал учителем для многих учеников и последователей, а в память о нем остались "его работы, пронизанные верой в высокое предназначение человека, в торжество духовных, нравственных идеалов".