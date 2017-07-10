Интерьеры Кремля реставрировались по эскизам Глазунова

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Память об Илье Глазунове сохранит Московский Кремль, в реставрации которого художник принимал участие в 1990-х годах. Ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник СССР скончался 9 июля в Москве на 88 году. Соболезнования в связи с его кончиной выразил президент РФ Владимир Путин, отметивший подвижничество и колоссальный вклад Глазунова в сохранение национального искусства и культуры.
Как рассказал ТАСС официальный представитель Федеральной службы охраны (ФСО), доктор исторических наук Сергей Девятов, многие помещения Большого Кремлевского дворца (БКД) сейчас выглядят именно так, как их задумывал Глазунов.
В первую очередь историк назвал Малахитовое фойе, хорошо известное по телевизионным репортажам. В этом зале, как правило, подписываются документы и проводятся пресс-конференции президента России и его зарубежных гостей по итогам визитов. Во время комплексной реставрации и реконструкции Дворца в 1995-1999 годах оно создавалась по проекту Глазунова. "Это вытянутое помещение с довольно низкими потолками было весьма непростой задачей для оформителей. Глазунов предложил приемы, зрительно "исправляющие" зал", - отметил Девятов.
Название фойе дали темно-зеленые колонны вдоль стен, но это не натуральный малахит, а тщательно выполненная ручная роспись. "Дело в том, что так повелось с момента постройки Дворца в середине Х1Х века, когда колонны не отделывались натуральным камнем, а расписывались", - объяснил историк. По эскизам художника были созданы и бронзовые светильники в стилистике церковных светильников ХУП века.
Представитель ФСО напомнил, что Глазунов принимал участие и в восстановлении двух парадных залов - Андреевского и Александровского, где проводятся важные заседания и приемы. Однако более масштабной работой Глазунова стала не реставрация существовавших залов, а фактическая перестройка гостевого корпуса БКД.
Как рассказали ТАСС на историческом факультете МГУ, гостевой корпус БКД - пятиэтажное здание во внутреннем дворе Дворца, построенное на месте снесенного в 1934 году храма Спаса на Бору. Бетонная пристройка использовалась для кулуарных переговоров, в нее вел коридор из Малахитового фойе. Сама она была выполнена в "сталинско-минималистичном" стиле, поэтому при комплексной реставрации корпус нужно было "довести" ее до уровня всего Дворца. Салон, Красный и Зеленый залы, Штофный зал создавались по лучшим интерьерным образцам ХУШ-Х1Х веков в стиле русского классицизма в современном прочтении - с огромными окнами и каминами. Стены украшают гравюры Жана Делабарта с видами Москвы, картины Х1Х века, в том числе - портреты Николая Первого, который был инициатором строительства Дворца, и архитектора Константина Тона.
Полностью по эскизам Глазунова создавался и Петровский зал БКД с голландскими изразцовыми печами и такими же изразцовыми плинтусами, выполненными по образцам конца ХУП - начала ХУШ века.
"Глазунов участвовал в работах и по оформлению президентской зоны в 14-м корпусе Кремля, который был демонтирован в 2016 году", - рассказал Девятов. По его словам, проекты Глазунова выбрал лично президент РФ Борис Ельцин, когда в 1992-1995 годах в 14-м корпусе оформлялись рабочий кабинет, комната отдыха, приемная, зал заседаний Совета безопасности и другие представительские помещения. "Подлинник кабинета Ельцина сохранился, он находится в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге", - констатировал представитель ФСО.
Владимир Путин отметил огромный вклад Ильи Глазунова в возрождение шедевров истории и сохранение национального искусства и культуры. "Ушел из жизни подлинный мастер, выдающийся представитель отечественной художественной школы, человек, обладающий огромной созидательной энергией, достоинством, искренней болью и заботой о судьбе России", - отметил президент. "Илья Сергеевич преданно, подвижнически служил Отечеству и своему народу, внес колоссальный вклад в возрождение бесценных шедевров древнерусской истории, уникальной старинной иконописи, сохранение национального искусства и культуры", - подчеркнул он.
Путин отметил, что Глазунов стал учителем для многих учеников и последователей, а в память о нем остались "его работы, пронизанные верой в высокое предназначение человека, в торжество духовных, нравственных идеалов".