Стинг пожертвовал премию "Полар" на музыкальный проект для беженцев

СТОКГОЛЬМ, 10 июля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Британский певец Стинг пожертвовал всю денежную составляющую ($119 тыс.) присужденной ему в 2017 году музыкальной премии "Полар" на шведский обучающий и интеграционный проект Songlines, целью которого является "предложить детям-беженцам музыкальные занятия, помогающие преодолеть культурные различия". Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе Songlines.

"Для меня было большой честью получить в этом году премию "Полар". И теперь я рад, что могу пожертвовать призовые деньги шведской молодежной инициативе Songlines. Музыка может строить мосты, и этот проект особо отмечает, какую важную роль может сыграть музыка в том, чтобы дать молодым беженцам возможность сблизиться с новым обществом", - цитируются в сообщении слова Стинга.

Трехлетний проект Songlines был начат в январе 2017 года, в нем участвуют молодые беженцы из Афганистана, Эритреи и Сирии, которые в настоящее время живут в центрах для переселенцев или в шведских семьях. Пожертвованные Стингом средства пойдут на организацию концертов, лагерей и закупку музыкальных инструментов.

"Замечательно, что подростки Songlines получили поддержку исполнителя Стинга, - комментирует руководитель проекта Юлия Сандвалль. - Музыка является фантастическим инструментом интеграции. С ее помощью возникают дружеские связи и улучшается обучение языку".

Стинг (Гордон Мэтью Томас Самнер, 1951) - музыкант, певец, автор песен, мульти-инструменталист, актер и филантроп. Лидер группы The Police в 1976-1984 годах, с 1984 года выступает сольно.

Премия "Полар" была учреждена менеджером шведской группы ABBA Стигом Андерсоном, который основал для этих целей фонд в размере 42 млн шведских крон ($4,77 млн). С 1992 года награда ежегодно вручается исполнителям не только популярной, но и классической музыки - "лицам, группам или учреждениям, исключительная деятельность которых способствует развитию музыки в мире". Лауреатами "Полар" в разное время становились Мстислав Ростропович, Валерий Гергиев, София Губайдулина, Пол Маккартни, Боб Дилан, Стиви Уандер, Элтон Джон.