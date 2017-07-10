Мединский поддержал решение руководства Большого театра отложить премьеру "Нуреева"

Украина с 2018 года вводит для россиян предварительную регистрацию при въезде в странуМеждународная панорама 10 июля, 18:19
"У нас нет стратегии, и мы проигрываем": почему не прекращается война в АфганистанеМеждународная панорама 10 июля, 18:15
Порошенко предложил направить более $115 млн на закупку вооруженияМеждународная панорама 10 июля, 18:05
Голодец: у 3,5 млн россиян выявили онкозаболеванияОбщество 10 июля, 18:01
Все спокойно: проблемы банка "Югра" не вызвали паники в российских регионахЭкономика и бизнес 10 июля, 17:40
УВЗ планирует получить 8 млрд руб. госгарантий на развитие ОПК в 2017 годуЭкономика и бизнес 10 июля, 17:29
Украина введет биометрический контроль для всех граждан, пересекающих границуМеждународная панорама 10 июля, 17:22
Международный фестиваль фотографии "ФОТОПАРАД в Угличе" состоится в 11 разНовости партнеров 10 июля, 17:21
Виноделы Севастополя хотят увеличить площадь виноградников и создать единый брендВ стране 10 июля, 17:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский поддерживает решение руководства Большого театра отложить премьеру балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова, но он не давал театру распоряжения отменить премьеру.
"Мы с Владимиром Георгиевичем (Уриным - генеральный директор Большого театра - прим. ТАСС) разговаривали, я это решение полностью поддерживаю. Оно взвешенное и правильное", - сказал Мединский ТАСС, комментируя информацию СМИ.
"Министерство полностью доверяет руководству Большого театра в плане репертуарной политики", - добавил он.
В Министерстве культуры подтвердили факт разговора Мединского и Урина по поводу постановки Кирилла Серебренникова.
"Да, имел место долгий разговор с Уриным. Но запрет - это не стиль работы министерства", - сказала ТАСС пресс-секретарь министра культуры Ирина Казначеева, отметив, что в целом тон беседы был доброжелательным. "Детали мне неизвестны. Могу сказать только, что сам министр постановку не видел, но мог интересоваться", - добавила собеседница ТАСС.
Ранее источник, близкий к министерству, сообщил ТАСС, что премьера спектакля была отложена по решению Мединского.
"Этого не было. Мы не вмешиваемся в репертуарную политику и не занимаемся цензурой", - сказал министр.
Премьера должна была состояться 11 июля, она перенесена на май 2018 года.