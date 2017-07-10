Мединский поддержал решение руководства Большого театра отложить премьеру "Нуреева"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский поддерживает решение руководства Большого театра отложить премьеру балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова, но он не давал театру распоряжения отменить премьеру.

"Мы с Владимиром Георгиевичем (Уриным - генеральный директор Большого театра - прим. ТАСС) разговаривали, я это решение полностью поддерживаю. Оно взвешенное и правильное", - сказал Мединский ТАСС, комментируя информацию СМИ.

"Министерство полностью доверяет руководству Большого театра в плане репертуарной политики", - добавил он.

В Министерстве культуры подтвердили факт разговора Мединского и Урина по поводу постановки Кирилла Серебренникова.

"Да, имел место долгий разговор с Уриным. Но запрет - это не стиль работы министерства", - сказала ТАСС пресс-секретарь министра культуры Ирина Казначеева, отметив, что в целом тон беседы был доброжелательным. "Детали мне неизвестны. Могу сказать только, что сам министр постановку не видел, но мог интересоваться", - добавила собеседница ТАСС.

Ранее источник, близкий к министерству, сообщил ТАСС, что премьера спектакля была отложена по решению Мединского.

"Этого не было. Мы не вмешиваемся в репертуарную политику и не занимаемся цензурой", - сказал министр.

Премьера должна была состояться 11 июля, она перенесена на май 2018 года.