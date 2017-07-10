Два диплома и дисциплинарная тройка Ильи Глазунова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Распространенное мнение о том, что дипломной работой Ильи Глазунова была картина "Дороги войны", не соответствует действительности, рассказали ТАСС в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, который Глазунов окончил в 1957 году.

Корреспонденту агентства показали документы, подтверждающие, что художник защитился с картиной "На колхозной ферме", и объяснили, почему этой картины нет в вузовском музее. А художник Владимир Прошкин, учившийся с Глазуновым, рассказал ТАСС о скандальной защите Глазуновым своего диплома и о том, почему многие считают картину "Дороги войны "его дипломной работой.

Народный художник СССР Илья Глазунов, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, скончался 9 июля в Москве в возрасте 87 лет.

Во всех документах - картина "На колхозной ферме"

"Илья Сергеевич Глазунов представил диплом "На колхозной ферме". Ошибки быть не может", - сказала заместитель декана факультета живописи Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры Елизавета Елизарова.

Она продемонстрировала соответствующую запись в регистрационном журнале дипломных работ выпускников с 1948 по 1968 годы.

Елизарова продемонстрировала и "Юбилейный справочник выпускников с 1915 по 2005 годы", здесь та же информация: "Глазунов Илья Сергеевич, дипломная работа "На колхозной ферме" защищена на оценку "удовлетворительно".

В Художественном информационном центре вуза, куда посоветовала обратиться Елизарова и где хранится картотека дипломных работ выпускников с миниатюрными фотографиями, корреспондент ТАСС нашел карточку Глазунова, где повторяется та же информация: "Диплом "На колхозной ферме", оценка "удовлетворительно". На фотографии диплома - только что отелившаяся черная корова с новорожденным теленком и обступившие ее колхозники.

История "Дорог войны" и скандал на защите

В то же время среди искусствоведов распространено мнение о том, что в качестве дипломной работы Глазунов представил картину "Дороги войны", на которой было изображено отступление Красной армии в 1941 году. Это название и тематика присутствует во многих официальных биографиях художника. Разъяснить причину разночтений помог друг и однокурсник Ильи Глазунова, заслуженный художник России Владимир Прошкин.

"Первоначально Илья избрал темой дипломной работы "Дороги войны", и он работал над этим полотном на факультете живописи, на втором этаже института. Это был холст примерно три на четыре метра. Работал до декабря 1956 года, а затем вдруг решил сменить тему, сказав, что хочет взять для диплома сюжет попроще. Первоначальная работа была завершена как самостоятельная и имела успех на Всесоюзной выставке в Москве, посвященной годовщине революции", - рассказал Прошкин.

Новая работа называлась "На колхозной ферме", она была более камерной, примерно 1,2 на 1,6 метра, вспоминает он. "Она вполне заслуживала высокой оценки, была хорошо скомпонована, живописна, Илья убедительно показал хлев, тесноту, эмоции людей. На моей памяти и еще более камерные работы получали высокие оценки", - заметил Прошкин.

Причина "удовлетворительной" оценки, по его сведениям, в вызывающем поведении Глазунова на защите. "Вокруг его защиты закипели страсти. Илья часто вел себя так, как ему хотелось, и комиссии это не понравилось", - говорит он.

"Как нам стало потом известно от преподавателей, присутствовавших на защите, случилось следующее: на защите присутствовал только что избранный президентом Академии художеств СССР Владимир Александрович Серов, он много писал на патриотические исторические темы, всю блокаду возглавлял ленинградский Союз художников и сделал много для сохранения жизней художников-блокадников и создания им условий для работы. Он спросил Илью: "Что вы хотели сказать этим произведением?" И Илья позволил себе ответить так: "Я показал все, чему меня здесь научили", - говорит Прошкин.

"После этого разразился скандал: это было явно не все, чему учили в академии. Серов требовал оценки "неудовлетворительно", но педагог-наставник Глазунова Борис Иогансон, востребованный и известный художник, участвовавший во всех выставках, не имевший никаких разногласий с Ильей во время его учебы, не мог потерпеть такого. "Удовлетворительно" стало компромиссным решением", - рассказал он.

В музее института - работы на "отлично"

Работы талантливых выпускников института обычно забирают в институтский музей. С Глазуновым такого не случилось, он забрал свою работу.

"В нашем музее нет ни одной его работы. Мы оставляем в музее дипломные работы, выполненные на "отлично", - рассказала ТАСС замдиректора музея по научной работе Вероника Богдаш. - В советское время многие такие работы забирало и Министерство культуры, которое распределяло их по учреждениям культуры страны".