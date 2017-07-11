Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Джоан Роулинг пригласили в Россию, чтобы оценить детдома

Культура
11 июля, 2:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, июля. /ТАСС

От кого именно были получены приглашения, автор не уточнила

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Британскую писательницу Джоан Роулинг, автора книг о Гарри Поттере, пригласили в Россию, чтобы провести оценку работы детских домов и иных институтов, где заботятся о несовершеннолетних. Об этом автор сообщила в интервью телеканалу CNN, которое вышло в эфир в понедельник.

Смотрите также
Джоан Роулинг, 1998 год

"Авада Кедавра, Гарри Поттер!": как Джоан Роулинг убивает свой волшебный мир

Роулинг рассказывала о работе в основанной ею благотворительной организации под названием Lumos. Ее целью является поддержка учреждений, где живут сироты или дети, от которых отказались родители. Как пояснила писательница, в идеале Lumos пытается создать условия, при которых дети, в том числе страдающие от различных нарушений, могут вернуться в семьи и жить с родителями. По словам Роулинг, различные программы организации проводились в более чем 30 странах.

"Мы были в Молдавии, в настоящее время мы вместе с ООН работаем с детьми-беженцами в Эфиопии, мы [работаем] на Гаити, в Колумбии, - сообщила писательница. - Нас пригласили россияне и украинцы, чтобы мы взглянули на их учреждения по заботе [о детях]". От кого именно были получены приглашения, автор не уточнила.

Смотрите также

От "Философского камня" до пьесы "Проклятое дитя": 13 вопросов о вселенной "Гарри Поттера"

Роулинг получила всемирную известность вследствие публикации серии книг о юном волшебнике Гарри Поттере. Произведения сочетают в себе несколько жанров - фэнтези с элементами подросткового романа, приключений, детектива и триллера.

Официальных данных о финансовом состоянии Роулинг не имеется. По данным СМИ, речь идет примерно о $1 млрд. В августе 2016 года журнал Forbes исключил писательницу из своего списка миллиардеров. По оценкам издания, ее состояние уменьшилось из-за того, что она пожертвовала $160 млн на различные благотворительные цели.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Роулинг, Джоан
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
Дипломная работа Ильи Глазунова "На колхозной ферме"
3
Два диплома и дисциплинарная тройка Ильи Глазунова
20
Умер художник Илья Глазунов
6
Даниила Гранина похоронили в поселке Комарово под Петербургом
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
2
Белый дом поддерживает санкции против Ирана и РФ, включенные в новый законопроект
3
Голодец: у 3,5 млн россиян выявили онкозаболевания
4
Siemens: две турбины компании используются в Крыму в нарушение условий договора
5
Белый дом: власти Украины помогали демократам в США в сборе данных о республиканцах
6
СМИ: школьник узнал номер телефона шефа Пентагона и взял у него интервью
7
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, на машинах и пешком
Темы дня
Реклама