Джоан Роулинг пригласили в Россию, чтобы оценить детдома

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Британскую писательницу Джоан Роулинг, автора книг о Гарри Поттере, пригласили в Россию, чтобы провести оценку работы детских домов и иных институтов, где заботятся о несовершеннолетних. Об этом автор сообщила в интервью телеканалу CNN, которое вышло в эфир в понедельник.

Роулинг рассказывала о работе в основанной ею благотворительной организации под названием Lumos. Ее целью является поддержка учреждений, где живут сироты или дети, от которых отказались родители. Как пояснила писательница, в идеале Lumos пытается создать условия, при которых дети, в том числе страдающие от различных нарушений, могут вернуться в семьи и жить с родителями. По словам Роулинг, различные программы организации проводились в более чем 30 странах.

"Мы были в Молдавии, в настоящее время мы вместе с ООН работаем с детьми-беженцами в Эфиопии, мы [работаем] на Гаити, в Колумбии, - сообщила писательница. - Нас пригласили россияне и украинцы, чтобы мы взглянули на их учреждения по заботе [о детях]". От кого именно были получены приглашения, автор не уточнила.

Роулинг получила всемирную известность вследствие публикации серии книг о юном волшебнике Гарри Поттере. Произведения сочетают в себе несколько жанров - фэнтези с элементами подросткового романа, приключений, детектива и триллера.

Официальных данных о финансовом состоянии Роулинг не имеется. По данным СМИ, речь идет примерно о $1 млрд. В августе 2016 года журнал Forbes исключил писательницу из своего списка миллиардеров. По оценкам издания, ее состояние уменьшилось из-за того, что она пожертвовала $160 млн на различные благотворительные цели.