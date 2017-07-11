Национальный оркестр Франции под руководством Гергиева выступит 14 июля в центре Парижа

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ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Национальный оркестр Франции под руководством дирижера, народного артиста России Валерия Гергиева исполнит шедевры русских и зарубежных композиторов 14 июля в центре Парижа.
Как сообщили ТАСС во вторник французские устроители мероприятия, концерт состоится у подножия Эйфелевой башни по случаю национального праздника Франции.
В исполнении музыкантов прозвучат произведения Сергея Прокофьева, Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Дмитрия Шостаковича. В программе вечера заявлены также композиции Джакомо Пуччини, Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганна Штрауса, Джузеппе Верди, Жоржа Бизе, Гектора Берлиоза. Традиционным финальным аккордом станет "Марсельеза".
Концерт начнется в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Его смогут увидеть в прямом эфире зрители France 2 и каналов Европейского вещательного союза более чем в 20 странах.
В Париже старт торжествам будет дан с началом военного парада на Елисейских полях. Завершит официальную часть парижского праздника традиционный салют у Эйфелевой башни, который в этом году будет посвящен кандидатуре французской столицы на проведение летней Олимпиады 2024 года. Торжества и фейерверки состоятся также в Лионе, Марселе, Бордо, Страсбурге и других крупных городах.
14 июля во Франции отмечается главный национальный праздник. Дата была установлена в 1880 году в память о событиях Великой французской революции 1789 года.