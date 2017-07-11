Митрополит Истринский вручил родственникам Глазунова орден Сергия Радонежского

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. После церемонии отпевания художника Ильи Глазунова в Богоявленском соборе митрополит Истринский Арсений по благословению патриарха Кирилла вручил родственникам живописца орден Сергия Радонежского первой степени.
Митрополит, передавая орден сыну художника Ивану Глазунову, отметил, что в сердце живописца "была широта русскости и понимание духовности". Он также подчеркнул, что Глазунов был человеком, который умел смотреть сквозь времена.
"Еще в советское время через призму своего сердца он смог увидеть историческое прошлое, от которого его современники отодвинулись на десятилетия. Он показал в своих полотнах то, что у нас на уме", - сказал митрополит. Затем он огласил скорбное слово от лица патриарха Московского и всея Руси Кирилла, адресованное родным покойного.
По словам патриарха, Глазунов был не только одаренным мастером кисти, но и крупным общественным деятелем. "Господь щедро наделил его талантами, которые он приумножил упорными трудами, - говорится в обращении патриарха. - На протяжении всей своей активной творческой деятельности Илья Сергеевич стремился донести до зрителя смысл и красоту евангельского послания мира. Ратуя за сохранение национального культурного наследия, восстановление и строительство православных храмов и монастырей, он не раз высказывал глубокую убежденность в том, что подлинное возрождение России немыслимо без опоры на ее тысячелетний исторический облик".
Кирилл отметил весомый вклад Глазунова "в воссоздание храма Христа Спасителя в Москве, членом попечительского совета которого он являлся".