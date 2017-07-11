Шотландский писатель Грэм Макрей Барнет представил в РФ роман "Его кровавый проект"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Писатели Федор Достоевский и Франц Кафка вдохновили шотландского автора Грэма Макрея Барнета на новый роман "Его кровавый проект". Об этом он рассказал во вторник на пресс-конференции в ТАСС, представляя свою книгу, которая выйдет в России в августе 2017 года. Роман попал в список финалистов Букеровской премии в 2016 году.

"Произведения Кафки для меня служили большим вдохновением при написании романа", - сказал он, отметив при этом, что одним из величайших романистов и источников вдохновения для него является Федор Достоевский.

По словам Барнета, "Его кровавый проект" написан в жанре дневников без рассказчика. В центре сюжета - тройное убийство, совершенное 17-летним подростком в Шотландии в 1869 году. Действие разворачивается в маленькой деревне на 10 домов. Атмосфера, по словам Барнета, окутана страхом клаустрофобии и давлением социуама на личность.

Писатель рассказал, что во время написания книги обращался к государственным архивам, историческим документам, анализам психотерапевтов, личным дневникам узников. В его задачи не входило показать истинное лицо преступника, но рассказать почему так произошло. Он также отметил, что его читатель сам сможет примерить на себя роль детектива - для этого автор обеспечил его всем необходимым - различными уликами, наблюдениями психиатров и другими деталями.

В 2019-2020 годах планируется экранизация романа. По словам писателя, на одном из крупнейших каналов Британии выйдет телеверсия книги.

Дебютный роман Барнета "Исчезновение Адель Бедо" вышел в 2014 году, а следующая новинка "Происшествие на трассе А35" появится в октябре 2017 года.