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В Италии отреставрировали уникальную скрипку из российской коллекции

Культура
11 июля, 21:50 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

На церемонии передачи инструмента российской стороне на скрипке работы итальянского мастера Санто Серафина сыграла Лена Йокояма

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РИМ, 11 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. В Италии отреставрировали скрипку работы итальянского мастера Санто Серафина из коллекции Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов РФ. Торжественная передача инструмента российской стороне прошла во вторник в Музее скрипки в городе Кремона.

Как рассказал Михаил Брызгалов, генеральный директор Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени М. И. Глинки, в состав которого с 2010 года входит Государственная коллекция, впервые за почти столетнюю историю экспонат из российского музея вывозился на реставрацию за рубеж. "Мы долго думали, переговоры велись два года, и было решено не рисковать, поскольку работа требовалась ювелирная. Кремона - всемирно признанный центр мирового скрипичного искусства, здесь есть мастера, школа, традиции, отсюда семьи Амати, Гварнери, Страдивари. Работа оказалась по признанию специалистов очень редкая и интересная", - рассказал собеседник агентства.

Брызгалов уточнил, что проект осуществлялся при полной государственной поддержке в соответствии с поручением президента России Владимира Путина и при поддержке Министерства культуры РФ. В Кремоне остается на реставрации еще один инструмент из Государственной коллекции - виолончель работы мастера Пьетро Гварнери (первая половина XVIII века). Работы по его восстановлению будут завершены к концу года.

Специалисты удовлетворены результатами реставрации скрипки, чье безупречное звучание смогли оценить знатоки скрипичного дела и любители музыки, собравшиеся на церемонию со всей Италии. На инструменте, насчитывающем более двух с половиной столетий, сыграла скрипачка Лена Йокояма.

Как отметил Брызгалов, инструменты из Государственной коллекции, включающей свыше 300 артефактов работы лучших скрипичных мастеров разных стран и эпох, в том числе шедевры Амати, Страдивари, Гварнери дель Джезу, - единственные музейные экспонаты, которые "выдаются". "На наших инструментах, а возраст некоторых исчисляется пятью веками, играют Юрий Башмет, оркестры Большого и Мариинского театров, Государственный оркестр", - сказал гендиректор.

В 2019 году Государственная коллекция уникальных музыкальных инструментов отметит столетие. Ее создали по личному указанию наркома просвещения Анатолия Луначарского. Это самое крупное в мире государственное собрание уникальных музыкальных инструментов.

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