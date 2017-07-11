Джоан Роулинг не планирует лично посещать детские дома в России

Герои войны: потери Вооруженных сил РФ в ходе сирийской операцииАрмия и ОПК 11 июля, 23:09
Российский военный советник погиб в Сирии в результате минометного обстрелаПолитика 11 июля, 22:50
Джоан Роулинг не планирует лично посещать детские дома в РоссииКультура 11 июля, 22:43
Politico: Трамп заявил, что восхищен открытостью своего сынаМеждународная панорама 11 июля, 22:22
Колобков: гендиректор WADA Ниггли позитивно оценил работу России в антидопинговой сфереСпорт 11 июля, 22:20
Гендиректор WADA Ниггли выступит на совещании министров спорта в КазаниСпорт 11 июля, 22:14
В Италии отреставрировали уникальную скрипку из российской коллекцииКультура 11 июля, 21:50
Эксперты: кибербезопасность РФ зависит от консолидации информационного сообществаПолитика 11 июля, 21:48
Россиянка Муллина победила в соревнованиях по прыжкам с шестом на турнире в ЛюцернеСпорт 11 июля, 21:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 11 июля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Писательница Джоан Роулинг (литературный псевдоним - Джей Кей Роулинг - прим. ТАСС) не планирует лично посещать детские дома в России, хотя принадлежащий ей благотворительный фонд Lumos получил такое приглашение. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник руководитель отдела по связям с общественностью этого фонда Крис Моран.
"Благотворительный фонд Джей Кей Роулинг Lumos был приглашен посмотреть на системы заботы [о детях]. У Джей-Кей Роулинг нет планов посещать детские дома", - проинформировал Моран.
Ранее СМИ сообщили, что Роулинг, возможно, посетит российские детские дома в рамках деятельности своего фонда, преследующего цель вернуть детей в семьи.
Слово "люмос" - это заклинание, которым в произведениях Роулинг пользовался сам Гарри Поттер для того, чтобы зажечь свет на конце волшебной палочки.