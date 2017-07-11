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Джоан Роулинг не планирует лично посещать детские дома в России

Культура
11 июля, 22:43 UTC+3 ЛОНДОН Илья Дмитрячев, Максим Рыжков

Ранее СМИ сообщили, что писательница, возможно, посетит российские детские дома в рамках деятельности своего фонда

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Джоан Роулинг

Джоан Роулинг

© EPA/LEWIS WHYLD

ЛОНДОН, 11 июля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Писательница Джоан Роулинг (литературный псевдоним - Джей Кей Роулинг - прим. ТАСС) не планирует лично посещать детские дома в России, хотя принадлежащий ей благотворительный фонд Lumos получил такое приглашение. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник руководитель отдела по связям с общественностью этого фонда Крис Моран.

"Благотворительный фонд Джей Кей Роулинг Lumos был приглашен посмотреть на системы заботы [о детях]. У Джей-Кей Роулинг нет планов посещать детские дома", - проинформировал Моран.

Ранее СМИ сообщили, что Роулинг, возможно, посетит российские детские дома в рамках деятельности своего фонда, преследующего цель вернуть детей в семьи.

Слово "люмос" - это заклинание, которым в произведениях Роулинг пользовался сам Гарри Поттер для того, чтобы зажечь свет на конце волшебной палочки.

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