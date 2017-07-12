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Ночь кино: выберите фильмы, которые буду показывать в кинотеатрах

Культура
12 июля, 14:23 UTC+3

Вечером 27 августа во всех регионах страны пройдет Всероссийская акция "Ночь кино". Определить, какие фильмы покажут в кинотеатров, вы можете сами

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Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет второй год подряд. В кинотеатрах, концертных залах, библиотеках по всей стране будут демонстрироваться популярные российские фильмы. Фонд кино совместно с Министерством культуры РФ объявляет интернет-голосование за картины, которые покажут в рамках "Ночи кино".

Вы можете проголосовать за любое количество лент из списка, представленного ниже. Для показа во время "Ночи кино" будут выбраны три лидера голосования, которое продлится до 25 июля.

 

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