На открытии фестиваля "Опера - всем" в Петербурге прозвучит "Руслан и Людмила"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Опера "Руслан и Людмила" Михаила Глинки прозвучит в среду на открытии VI Санкт-Петербургского международного фестиваля "Опера - всем". Местом ее исполнения в День святых апостолов Петра и Павла станет Соборная площадь Петропавловской крепости, способная вместить тысячи зрителей.

"По традиции мы начинаем фестиваль русской классикой, которая органично впишется в пространство Соборной площади", - рассказал ТАСС музыкальный руководитель фестиваля, художественный руководитель театра "Мюзик-Холл" Фабио Мастранджело, который встанет за пульт созданного им оркестра "Северная симфония".

Постановщиком спектакля на пушкинский сюжет выступил арт-директор фестиваля Виктор Высоцкий. В число исполнителей главных партий вошли солисты Мариинского театра, "Зазеркалья", Театра оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории.

За пять минувших сезонов ежегодный летний фестиваль "Опера - всем" вошел в музыкальную жизнь Петербурга как один из самых демократичных праздников, к которому могут приобщиться все желающие. И если спектакли под открытым небом нередко ставятся в разных странах Европы, то в петербургском проекте Мастранджело отметил "активное использование городской архитектуры в роли естественных декораций того или иного спектакля". Причем постановщики постоянно ищут новые точки для развертывания оперного действа.

Оперное амплуа улицы Зодчего Росси

На этот раз впервые оперной площадкой станет улица Зодчего Росси, где будет показано произведение Джузеппе Верди - "Риголетто". Как полагает Мастранджело, улица, названная в честь его соотечественника Карло Росси, "является идеальным зрительным залом". Кроме того, действие оперы разворачивается главным образом в итальянском палаццо, что также соответствует празднично-парадному архитектурному облику данного места. Ставит оперу молодой оперный режиссер Василий Заржецкий, который, по мнению Мастранджело, "умеет работать с итальянскими текстами".

Другой недавний выпускник Петербургской консерватории Дмитрий Отяковский поставит перед дворцом на Елагином острове романтическую сказку "Вольный стрелок" Карла Мария фон Вебера. Музыкальным руководителем на этот спектакль приглашен главный дирижер Симфонического оркестра Тюрингской филармонии Оливер Ведер (Германия), который встанет за пульт Международного симфонического оркестра "Таврический".

"Кармен" в Царском Селе

Фестиваль завершится 22 июля музее-заповеднике "Царское Село", который стал постоянным партнером этого праздника. На парадном плацу Екатерининского дворца зрители увидят оперу "Кармен" Жоржа Бизе в постановке художественного руководителя Московского детского музыкального театра имени Натальи Сац Георгия Исаакяна. В исполнении, наряду с российскими певцами, примут участие их коллеги из Италии и Швейцарии, а также оперный хор Ниццы (Франция) под руководством Джулио Маньянини.

На каждой площадке фестиваля будет установлен экран, на который будет транслироваться опера, что позволит всем зрителям наблюдать за происходящим на сцене.

Трансляции спектаклей будут вести телеканал "Санкт- Петербург" и интернет-портал "Город+". По подсчетам организаторов, за пять лет фестивальные показы посетили более 100 тыс. человек. В этом году Министерство культуры России включило фестиваль в специальную программу Санкт-Петербургского международного культурного форума.